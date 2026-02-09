Candela Gómez, Tape Visitors, Los Blody, Babylon Bad Tomato y Break The Senses se suman al cartel de Mad Cool 2026

Candela Gómez, Bad Tomato, Tape Visitors, Babylon, Break The Senses y Los Blody ganan Mad Cool Talent by Vibra Mahou - VIBRA MAHOU

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mad Cool sigue sumando nuevos nombres a su cartel de cara a su décimo aniversario con la incorporación de Candela Gómez, Tape Visitors, Los Blody, Babylon, Bad Tomato y Break The Senses, todas ellas ganadoras de la 11ª edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, proyecto que busca dar visibilidad al talento musical emergente.

Según ha trasladado la organización del festival en un comunicado, estas incorporaciones se suman a un line-up ya encabezado por grandes nombres internacionales como Foo Fighters, que regresará a España por primera vez desde 2017, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Moby, Pulp y Halsey. La programación incluye también debutantes en Madrid o España, como Jennie, de Blackpink, y Lorde, que presentará su nuevo álbum 'Virgin'.

El cartel se completa por el momento con artistas consolidados como Twenty One Pilots, Zara Larsson, A Perfect Circle, The Last Dinner Party, Kasabian y Renée Rapp, mientras que la segunda línea mantiene su apuesta por el talento emergente con nombres como CMAT, Palaye Royale, Holly Humberstone, HotWax o Chloe Slater.

El festival contará con una nueva distribución del recinto para garantizar la comodidad del público, que podrá disfrutar de cuatro días de música del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music de Madrid. Los abonos y entradas de día siguen disponibles, aunque las plazas se están agotando rápidamente, según ha advertido la organización en redes sociales.