La cantante mexicana Gala Montes actuará en 'Ibiza Paradise' y cantará una versión de Nacho Cano de 'Mujer contra Mujer'

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS ) -

La actriz y cantante mexicana Gala Montes actuará este viernes 28 de noviembre y el domingo 30 en el musical 'Ibiza Paradise', en los Cines Callao, como artista invitada de Madrid, donde interpretará el papel de Marta.

"Llevo trabajando desde los seis años en México, empecé como actriz y después me empezó a gustar mucho la música, porque vi una obra de teatro que se llamaba 'Hoy no me puedo levantar", relató Montes en una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press.

La artista explicó cómo se cruzó su camino con el del exintegrante de Mecano: "Después de muchos años, hace unos meses, conecté con Nacho Cano. Y bueno, ahora me invitó a cantar en su obra de teatro en México, en La Malinche". A partir de ahí, añadió la cantante, le salieron muchas cosas y le invitó a actuar ahora en Ibiza Paradise junto con Jacob.

En cuanto a su personaje, avanzó: "Yo interpretaré a Marta, que es una chica que tiene el sueño de salir en películas y que está a punto de ir a audicionar y que se enamora del protagonista. Y bueno, a través de todas estas maravillosas canciones, pues van revelando un poco su historia de amor. Y pues yo creo que Marta es su sweet Caroline".

MUJER CONTRA MUJER

La mexicana recalcó la dimensión personal y simbólica del icónico tema 'Mujer contra Mujer': "Estoy muy honrada y muy agradecida. Nacho llevaba más de 30 años de no reproducir algo de Mecano y producir a alguien más. Y por eso me siento muy honrada".

Montes subrayó además el valor del tema para muchas mujeres: "La carrera de cantante es muy difícil. Que él me haya dado esta gran oportunidad de interpretar este tema en el que muchas mujeres que se sienten todavía con miedo y sin libertad, puedan sentirse agradecidas".

En la entrevista también habló de su propia experiencia vital: "Digamos que salí del clóset hace un par de años y, pues, es una canción que representa demasiado".

Sobre la responsabilidad de asumir este himno, reconoció, la cantante reconoció: "Sí fue una gran responsabilidad, pero bueno, yo creo que a Nacho le gustó por algo, de haber sido".

De cara al público madrileño, Gala Montes resumió así la propuesta: "Se la van a pasar increíble. Es una gran fiesta. Es un gran momento para olvidarse de todo lo que está pasando. Disfrutar, ir con su familia, comer rico y bailar".

MAESTRO DE CEREMONIAS

Por su parte, Jacob Stankley, también protagonista de Ibiza Paradise, describió el musical como "una fiesta donde tú vas y sabes que te lo vas a pasar bien, que vas a disfrutar".

Según explicó, Ibiza Paradise te cuenta la historia de Ibiza a través de las bandas más icónicas del rock and roll y también la historia de la isla, de cómo llegó a ser "una leyenda pura".

Sobre su papel, señaló: "En este caso, soy el maestro de ceremonias. Yo considero que no es un personaje en sí, sino que es muchos personajes, porque aparezco en muchas escenas como una persona diferente. Soy como el espíritu fiestero de Ibiza que guía a los protagonistas".

El actor relató también cómo se preparó para el proyecto junto al equipo original en la isla: "Tuve la oportunidad de estar ahí con el primer grupo donde creamos todo, desde cero. Y fue un viaje maravilloso, muy auténtico, muy original. Yo no conocía Ibiza, que va, nunca en mi vida".

Sobre Nacho Cano como director, Stankley respondió que les llevó a Ibiza para hacerles conocer toda la historia "para involucrarnos más".

Sobre la potencia interactiva del montaje, destacó que es un show "con mucha libertad" . "La gente se levanta cuando quiera, baila cuando quiera, canta cuando quiera", indicó.

También detalló que en varios números comparte escena con el público: "Bailamos con la gente, la gente se levanta, baila con nosotros".

Además, 'Ibiza Paradise' combina elementos teatrales y cinematográficos: "Tenemos una cámara en vivo que capta todos los momentos in situ. Y la gente también sale en pantalla, es como una película", concluyó Jacob.