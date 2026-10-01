La capital reunirá en una única ordenanza la regulación urbanística ahora mismo dispersa en distintas normas

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid reunirá en una única ordenanza la regulación urbanística ahora mismo dispersa en distintas normas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El objetivo es "actualizar y simplificar la regulación urbanística de la ciudad". La Junta ha aprobado la propuesta para someter a consulta pública previa a la futura ordenanza urbanística.

Este instrumento "reunirá en un único texto normativa que en estos momentos aparece o en varias ordenanzas sectoriales o también en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". La consulta se prolongará durante 15 días.

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