Carabante advierte a la alcaldesa de Getafe que "no va a parar" el Mad Cool y subraya que cumple con todas las garantías

Archivo - Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha advertido a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que "no va a parar" el Mad Cool aunque técnicos del Ayuntamiento de Madrid estudiarán las alegaciones presentadas por el Consistorio de Getafe este lunes contra la licencia del festival por el "impacto insoportable sobre el municipio".

"Advierto a la alcaldesa Getafe, como ha pasado en los años anteriores, donde ha intentado boicotear un evento tan importante como Mad Cool --importante desde el punto de vista cultural, turístico y económico para la ciudad de Madrid-- que no va a parar Mad Cool", ha señalado Carabante en declaraciones a los medios desde la explanada de entrada a CentroCentro donde previamente ha presentado la campaña de perching de EMT Madrid y Cermi Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha argumentado que el festival se ha convertido "en un gran evento a nivel mundial" y "un evento de referencia" de la ciudad de Madrid dentro de esa vocación que tiene el Ayuntamiento de ser "el epicentro" de los grandes eventos culturales como este.

Carabante ha asegurado que Mad Cool se va a celebrar en Madrid porque cuenta con "todos los informes y con todas las garantías" para que se pueda desarrollar "en las mejores condiciones", especialmente de seguridad con el fin de que puedan disfrutarlo todos los asistentes.