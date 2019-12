Carabante aspira a reunirse mañana con el comité de empresa de EMT

Actualizado 16/12/2019 11:37:21 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado este lunes su intención de ponerse hoy mismo en contacto con el comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para reunirse este martes con ellos tras poner fin a la huelga, a su juicio "política", cuya última jornada fue este pasado viernes.

"Tenemos la intención de dialogar; esa ha sido la intención, pero no se podía hacer en un entorno de coacción a través de amenazas, perdón, de huelgas", ha expresado en la comisión del ramo celebrada en la Plaza de la Villa.

Carabante ha reiterado que "no hay ningún conflicto laboral", pero sí "era un conflicto político". "Tras proclamar que no privatizaremos EMT, ellos dicen que no nos creen, y después descubrimos que se manifestaban por el medio ambiente", ha señalado.

El delegado quiere conocer "de primera mano los planteamientos de los sindicatos de la EMT", porque han sido unas "propuestas cambiantes". A partir de ahí, habrá un calendario de reuniones para "mejorar la EMT". Además, ha indicado que no habrá "líneas rojas", más allá de que "se dé en un entorno sin conflicto, huelga o amenazas".

El edil socialista Alfredo González le ha reprochado que haya "tardado seis meses en negociar". "Nunca es tarde, nos alegramos de la rectificación, pero queremos saber de qué van a hablar, de lo que les pidieron a usted con reivindicaciones, son razonables, como un calendario de contrataciones y una serie de compromisos con la promoción interna", ha expresado.

Le ha pedido al delegado que "no se sentara con falsedades" en la mesa de diálogo, y le ha dicho que es "falso" la prometida contratación de 253 conductores, pues es "estimativo".