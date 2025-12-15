Carabante critica a "los que van con pancarta" pero son "los que ampliaron capacidad de incineración" de Valdemingómez

Archivo - Vista de la incineradora de Valdemingómez - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha atacado a "los que van con la pancarta" pero que son "los que ampliaron la capacidad de incineración" de la planta de Las Lomas, en el parque tecnológico de Valdemingómez.

"La que se ha manifestado (este fin de semana) es la izquierda, la misma izquierda que en el año 2015, cuando ganó la Alcaldía en la ciudad de Madrid, dijo que iba a cerrar Valdemingómez, pero del año 2015 al 2019 fue el cuatrienio en la historia de la ciudad que más residuos se incineró en Valdemingómez. Esto yo creo que lo tiene que saber la gente", ha lanzado desde el Palacio de Cibeles.

Carabante se ha dirigido a la ciudadanía para asegurar que, hoy por hoy, "no es posible cerrar" la planta de Las Lomas. "Vamos a cerrarla cuando no sea necesaria, pero no podemos engañar a los ciudadanos diciendo que la vamos a cerrar mañana, como hizo la izquierda", ha lanzado a Más Madrid.

El delegado ha informado de que se "va a licitar un nuevo contrato que ampliará la vida útil de la incineradora hasta que los criterios de gestión de residuos de la Unión Europea se cumplan en la ciudad de Madrid y, por tanto, sea prescindible la incineración, cosa que no pasa hoy ni va a pasar en el corto plazo". El nuevo contrato se publicará previsiblemente en el primer trimestre del año que viene.

También ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ha invertido en los últimos cinco años hasta 30 millones de euros para reducir las emisiones, molestias y olores. "Lo que sí puedo decir es que tenemos la menor tasa de quejas por parte de los vecinos. Nunca antes había habido tan pocas quejas como ahora", ha remarcado.