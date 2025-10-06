Carabante dice que se trabaja en pasos temporales en A-5 para colegios y censura que Maroto "aparezca un año después"

Archivo - Archivo.- Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reprochado este lunes a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que haya tardado "un año" en preocuparse por el impacto del polvo de la A-5 en los colegios y ha recalcado que el Consistorio está busca pasos peatonales temporales en la A-5 para facilitar la movilidad a los colegios.

La crítica de Carabante se produce minutos después de que la socialista se haya reunido con vecindad y AMPAS afectadas por las obras de la A-5, concretamente en el impacto en los colegios de la zona, donde ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "limitarse a hacer la foto de la vergüenza en las obras en lugar de dialogar con los afectados".

En declaraciones en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el delegado ha censurado la alternativa en su momento de la izquierda al soterremiento con semáforos porque supone "más caos y peligro". "Lo soprendente es que Reyes Maroto haya aparacido un año después (en el entorno de la obra). Lamentablemente no ha aparecido para decirle la verdad a los vecinos porque lo que ella quiere no es que se soterre la A-5 sino ponerle semáforos a los vecinos y, por tanto, quitar carriles de circulación, provocar un caos y perjudicar la seguridad", ha apostillado.

Carabante ha recordado que durante la época de Manuela Carmena como alcaldesa se informó un informe del Ayuntamiento que apuntó que esos semáforos en la A-5 "incrementaron un 40% el peligro para todos los usuarios".

COLEGIOS

En cualquier caso, Carabante ha subrayado que se mantienen reuniones periódicas con vecinos y colegios para minimizar al máximo el impacto. "Efectivamente se ha producido un problema por el corte de pasos inferiores, un problema peatonal porque muchos colegios están a un lado de la carretera y los padres al otro", ha trasladado.

Carabante ha explicado que se trabaja con los colegios para soluciarlo. Así, se han puesto autobuses gratuítos a uno de los colegios en horario de comedor y con el resto se trabaja en la ubicaciones de pasos peatonales de manera transitoria, aprovechando los semáforos que regulan los cruces de vehículos. "Daremos una solución en los próximos días", ha avanzado.