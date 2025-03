Carabante llama a la coordinación en Mad Cool y afea a la alcaldesa de Getafe que no pida reunirse ante otros festivales

Archivo - El grupo Bring Me the Horizon actúa en el festival Mad Cool 2024

Archivo - El grupo Bring Me the Horizon actúa en el festival Mad Cool 2024 - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha instado a la coordinación entre todas las administraciones de cara a la celebración de la próxima edición del Mad Cool, para afear a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), que no haya pedido reunión alguna con el Ayuntamiento de Madrid ante otros festivales que se celebran y que tienen afecciones en ambos municipios.

El Consistorio de Getafe consideran que el recinto "no está en el sitio adecuado por los problemas que provoca a vecinos en cuanto a ruidos, molestias y movilidad". "Desde Getafe estamos esperando una reunión conjunta con Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid que no llega, por la falta de colaboración del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que concede la licencia sin atender las reclamaciones de Getafe", trasladaban fuentes municipales a Europa Press.

Después de ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno sobre la reunión solicitada por Hernández, también con Delegación de Gobierno, para evitar perjuicios por el Mad Cool, Carabante ha contestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la vocación es "mejorar cada año espacio para que los conciertos se celebren con las mejores condiciones de seguridad y de comodidad para para los usuarios".

El Ayuntamiento ya ha dado licencia de obra para la urbanización y adecuación de los accesos del recinto. El espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, próximo al municipio de Getafe, ha iniciado un proceso de mejora tras la concesión de la licencia de obra.

"Los asistentes dijeron el año pasado que se había mejorado de manera notable la coordinación, la seguridad, los accesos y la comodidad. Y eso fue gracias a que los servicios técnicos municipales trabajaron en coordinación con la Policía Nacional y Municipal de una manera extraordinaria", ha defendido Carabante.

Para el delegado, "este es el escenario y el marco en el que debemn colaborar las administraciones, sobre todo cuando se trata de temas que afectan al tema de la seguridad". "A mí lo que me sorprende es que la alcaldesa de Getafe no nos haya pedido reunión para coordinar los trabajos por los conciertos que celebran Getafe como el Coca-Cola Experience, que hace dos años se celebró en el recinto Mad Cool y que a partir del año pasado se celebró en Getafe pero, sin embargo, ahí parece que no provoca ni molestias ni quejas por parte de los vecinos", se ha dirigido a Hernández.

En todo caso, Borja Carabante hablará con la alcaldesa de Getafe y, si es necesario, se sentarán con ella. "Pero creo que lo mejor es que se haga como el año pasado, que se coordinen las actuaciones desde el punto de vista técnico, porque al final lo que los ciudadanos quieren es acceder de manera segura, fácil y cómoda", ha subrayado.