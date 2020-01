Carabante no renuncia a inversión para reducir olor de Valdemingómez y PSOE ve que antepone intereses de empresas

Publicado 20/01/2020 12:05:06 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido este lunes en la comisión del ramo en que renuncian a uno de los contratos de reducción de olores en Valdemingómez pero no a la inversión y que además la previsión es que se licite el nuevo contrato este mismo año.

Mientras, el portavoz socialista del área, Alfredo González, cree que lo que ha hecho el Ejecutivo municipal es "anteponer los intereses de la empresa privada".

En la misma línea ha ido el concejal de Más Madrid José Luis Nieto, que ha puesto el acento en que el Gobierno alega que se reducen olores con la recogida selectiva de la fracción resto, si se aplicara la Estrategia de Residuos diseñada por el anterior Gobierno, pero todo esto cambia con la llegada de 230.000 toneladas de basuras de la Mancomunidad del Este, basura que no llega separada y que genera más olores.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha afeado a la izquierda que en cuatro años de gobierno no solventaran el problema de los olores, lo que le ha llevado a preguntar "dónde estaban entonces las 600 personas que ayer se manifestaron ante Cibeles y dónde estaba la FRAVM".

También ha tenido críticas para Cs, que "escenificó la división en el Gobierno" con su postura en el Pleno sobre Valdemingómez en lo que cree que es "un ejemplo de insolidaridad entre territorios".

Carabante ha contestado en la comisión a la pregunta de Más Madrid y PSOE que seguirán con el plan, para el que piden lealtad a la oposición, como cree que no ha existido "al negarse a que vengan los residuos de la Mancomunidad del Este e ir a la manifestación cuando sí permiten que Rivas vierta" en Valdemingómez. "Y sin convenio también", ha apostillado.

"UN ALCALDE SOCIALISTA NOS PIDIÓ AUXILIO"

"Es el PSOE (a través del alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez Palacios) quien solicita ayuda para que vengan las 230.000 toneladas de residuos. Un alcalde socialista nos pidió auxilio y el resto de concejales se ponen a la pancarta", ha lanzado Carabante a los concejales del PSOE.

Sobre la decisión en torno al contrato odorífero, el delegado ha defendido que detrás hay un interés público dado que no era el adecuado. "Renunciamos al contrato pero no a las inversiones", ha subrayado el concejal del PP, que ha indicado que en 2015 no se valoró el olor emitido por la planta de lixiviados (residuos líquidos con alto contenido en materiales de tipo orgánico que generan olor) y de ahí que se haga necesario otro contrato.

El edil socialista Alfredo González ha expuesto que el contrato al que ahora se renuncia nació en mayo de 2019, "tarde", con el anterior Gobierno. En el expediente, el actual Gobierno explica que renuncian a él por interés público y aportan dos argumentos. El primero es que no hay que actuar para reducir olores porque estos se limitan con la recogida selectiva de residuos orgánicos, situación que cambia con la llegada de los residuos de la Mancomunidad del Este.

El segundo es que existen nuevas mediciones que dan "menos olores entre 2015 y 2017 pero eso debe ser un milagro porque no se ha ejecutado ningún contrato, de nodo que Valdemingómez ha dejado de oler sin hacer nada, sólo con su llegada", ha ironizado.

El socialista ha reclamado a Carabante que acuda a la Ley de Contratos, que lo modifique en todo caso, dado que la renuncia "es algo excepcional y sólo por intereses públicos que aquí no existen". Además desde el Gobierno, como se explicó a los medios de comunicación, se expuso que la adjudicataria había recurrido los pliegos aunque el tribunal de contratación de la Comunidad desestimó el recurso. Y además "podían haber ido al segundo licitador".

PRESUNTO FRAUDE DE LEY QUE BENEFICIA A LAS EMPRESAS PRIVADAS

"Acudan a la ley" para evitar "un presunto fraude de ley que beneficia a empresas privadas", ha espetado Alfredo González. "Con PP y Cs las empresas ganan y los vecinos pierden, hay empresas de primera y ciudadanos de segunda, como se demuestra con esta cacicada política que bordea la legalidad", ha lanzado.

Tras escucharle, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha criticado que "la izquierda crea que la basura tiene color político", para acabar añadiendo "que no muere un vecino de Vallecas por un motivo distinto al de un vecino de Chamberí" dado que los olores "no matan aunque sí son desagradables".

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha lamentado que con esta decisión el Gobierno municipal "agrava una situación que estaba mejorando" después de que el anterior Ejecutivo reconociera el problema de olores. Entonces se sentaron con los vecinos del Ensanche de Vallecas, firmaron un convenio y establecieron una metodología de trabajo para fijar medidas correctoras.