Carabante pone en valor los días de gratuidad de la EMT y remarca que atraerá a 300.000 viajeros no habituales

Un autobús de la línea 27 de la EMT, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha puesto en valor las jornadas de gratuidad de la EMT, que se celebrarán los próximos 7 y 8 de septiembre con motivo de la vuelta a la actividad escolar y laboral tras las vacaciones, destacando que la medida permitirá atraer a unos 300.000 viajeros no habituales, elevando en torno a un 30% el número de usuarios del transporte público.

La medida volverá a aplicarse, junto con la gratuidad del servicio de Bicimad con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar congestiones de tráfico en la capital.

Tras visitar La Rosaleda del Retiro, Carabante ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha esta iniciativa alrededor de 15 veces al año y que durante estas jornadas se alcanzan "datos récord" de utilización del transporte público municipal.

"En concreto suele haber en torno a un 30% más de viajeros", ha señalado, destacando que unos 300.000 usuarios que no utilizan habitualmente estos servicios optan por ellos cuando son gratuitos.

Según ha subrayado, parte de estos nuevos usuarios terminan convirtiéndose en viajeros habituales tras comprobar "las bondades y beneficios" del transporte público.

"Es una iniciativa muy bien acogida por los usuarios, muy bien acogida por todos los madrileños, que nos permite poner en valor el transporte público y demostrar que la mejor manera de moverse por la ciudad de Madrid todos los días es hacerlo en transporte público", ha señalado.

El delegado ha recordado además que este viernes el tráfico en Madrid es todavía un 40% inferior al de un día habitual, dentro de la transición entre el periodo vacacional y la vuelta a la normalidad. A partir del lunes, ha apuntado, se espera recuperar la totalidad de la movilidad habitual y el Ayuntamiento quiere estar preparado para atender el incremento de la demanda.