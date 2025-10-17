Carabante vaticina que al recurso del PSOE contra el Reside le pasará "lo mismo que con la F1", que "han perdido"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no ve futuro al recurso del PSOE contra el Plan Reside, más allá de haber sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y vaticina que pasará como "con la licencia de la Fórmula 1 y su Plan Especial", que "han perdido".

Desde la Casa de Campo, donde ha recibido al rebaño que protagonizará el domingo la Fiesta de la Trashumancia, también ha recordado que la misma suerte tuvo "el contencioso contra Méndez Álvaro, que han perdido".

"Y se fueron a la Fiscalía diciendo que habíamos hecho dejación de funciones en relación a la inspección de las viviendas turísticas (VUT) y la Fiscalía les ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid actuó con plena diligencia", ha añadido, para insistir en que los socialistas "van perdiendo todos y cada uno de los recursos".

Carabante ha restado importancia a la admisión a trámite por el TSJM porque "es un acto debido, no tiene otra cosa que hacer que admitirlo" pero está convencido de que, una vez leídos sus argumentos, "se quedará en nada".

Es más, el delegado ha asegurado que tras leer el recurso interpuesto por el PSOE no han encontrado "ningún artículo que diga que contraviene el Plan Reside sino poner de manifiesto que tiene una política distinta". Por eso está convencido de que a los socialistas les llegará otro "varapalo".

LA EXMINISTRA MAROTO "DECIDIÓ NO HACER NADA"

"Yo entiendo que al PSOE le parezca muy extraño que el Ayuntamiento de Madrid tome las riendas y ponga en marcha un marco normativo porque ellos, cuando tuvieron capacidad de hacerlo, especialmente Reyes Maroto, cuando fue ministra de Turismo, que pudo actuar sobre esta situación pero decidió no hacer nada", ha ironizado el delegado.

Carabante ha recordado que han incrementado la cuantía de las sanciones, que pueden llegar a los 190.000 euros, unido al refuerzo de la inspección. "Vamos a ir a por ellos en el sentido de que vamos a ser implacables contra la actividad ilegal que se desarrolla", ha advertido a los titulares de VUT fuera de la norma. El año pasado el Ayuntamiento cerró más de 500 viviendas de uso turístico el año pasado a través de la inspección del Ayuntamiento de Madrid.