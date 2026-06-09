Carabante vaticina el "revolcón" judicial que se llevará MM porque todo en Lagunas de Ambroz "es conforme a derecho"

Archivo - Las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). El PP votaba el pasado 24 de febrero en contra de la iniciativa de Más Madrid para convertir las Lagunas de Ambroz en el centro de un parque natural que se convirtiese en la Casa - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha vaticinado el "revolcón" judicial que se llevará Más Madrid porque todo lo que se ha hecho en las Lagunas de Ambroz "es conforme a derecho".

Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de Medio Ambiente, los trabajos iniciados por la empresa Tolsa en el perímetro de las Lagunas de Ambroz tras la prórroga de su explotación minera, al considerar que pueden estar causando un daño ambiental "irreparable" y afectar a especies protegidas.

Desde Ifema Madrid, Carabante se ha referido a la denuncia interpuesta contra los promotores y propietarios de los derechos mineros afirmando que "cada vez que Más Madrid va a la Fiscalía tiene un revolcón", por ejemplo, "con los pisos turísticos, sobre los que Fiscalía dijo que el Ayuntamiento había actuado de manera diligente en la inspección".

"Tolsa tiene los derechos mineros porque así lo ha establecido la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos trabajado con la Comunidad, con el área de Economía y Hacienda y también con la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente para que la Centralidad del Este, un ámbito de extraordinaria importancia para la ciudad que va a suponer miles de viviendas y un epicentro de lo que debe ser la sostenibilidad, sea compatible con la explotación de esos derechos mineros", ha explicado Carabante.

En definitiva, el Ayuntamiento está "coordinado con la Comunidad de Madrid para que la Centralidad del Este sea compatible con esa explotación de derechos mineros pero que, sobre todo, sea un icono de cómo deben ser los nuevos ámbitos, los nuevos desarrollos y la transformación urbana que viene en el futuro de la ciudad de Madrid".