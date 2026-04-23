Cáritas Madrid acompaña a 4.962 personas vulnerables en su acceso a un empleo "digno" con formación: "Me cambió la vida"

Archivo - Una persona pasa al lado de una oficina de empleo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid ha acompañado en el último año a un total de 4.962 personas en situación de vulnerabilidad para una incorporación laboral "digna", con asesoramiento y formación hasta la intermediación con empresas.

Así lo ha dado a conocer este jueves la organización en una rueda de prensa celebrada en su sede, donde ha recalcado que "pese a que las cifras de empleo mejoran, no siempre reflejan la realidad de un empleo digno que garantice la inclusión social".

Su itinerario se enfoca en formar a las personas en sectores emergentes con una alta empleabilidad, lo que requiere una cualificación técnica. Por ello, ofrece aulas taller, con un diseño "ágil" y con la "óptima adaptación" al potencial del alumno y a la demanda de la empresa.

Al mismo tiempo, se da respuesta a una demanda de las propias empresas, que requieren de personal cualificado en ámbitos como el sociosanitario y de cuidados, la construcción y oficios relacionados con instaladores y renovables, el sector logístico y atención al cliente, o la transformación digital e innovación tecnológica, entre otros.

"ME CAMBIÓ LA VIDA"

Es el caso de Dora, una mujer colombiana que llegó a España "sin círculos social y no saber a donde ir". En Cáritas recibió formación para trabajar en ayuda a domicilio, lo que le ayudó a "abrirse un espacio en España".

"Agradezco mucho esa formación porque ahora soy la persona que soy. Me encanta ayudar a la gente y se me ofreció estar en el servicio sociosanitario. Me cambió la vida porque ahora tengo una oportunidad de vida. Nos ayudan con formación y nosotros tenemos que continuar", ha detallado.

Taysi, también mujer inmigrante, había estudiado el grado de Contabilidad en su país de origen. Sin embargo, decidió cambiar y probar atención al cliente. Ahora tiene un puesto de trabajo estable en Zara gracias al curso de formación de Inditex, con el que se sintió "preparada" para enfrentarse a la inserción laboral.

"Cáritas me llevó de la mano para insertarme al mercado laboral. Por ejemplo, no dominaba el currículum y me enseñaron todo. Incluso estuve en talleres de homologación de los estudios. Aunque tengo estudios de una materia diferente, estoy muy feliz", ha aseverado.

CASI 6.000 HORAS LECTIVAS

En el campus se han formado más de 800 personas y se han impartido 5.946 horas lectivas. Los alumnos se forman a través de módulos flexibles y prácticos con una duración de entre 100 y 120 horas, y con certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2. Con esta formación, se ha alcanzado un 70% de inserción laboral. La cifra alcanza el 85% en el sector sociosanitario y el 60% en el de la construcción.

José Madrid es docente voluntario de la Fundación Ingenieros ICAI, y desde hace tres años ofrecen cursos de formación enfocados en que la persona encuentre un trabajo. Las clases son presenciales y acuden tanto personas que no han visto, por ejemplo, la electricidad, y otras que tienen un título universitario de su país de origen.

"Terminamos muy unidos con todos ellos porque demuestran un interés y ganas de aprender y trabajar. Tienen ganas de ayudar y mejorar las condiciones de sus familias. Ver que se comunican cualquier oferta de empleo es emocionante. La experiencia es extraordinaria", ha subrayado.

También se desarrollan acciones formativas conducentes a la tramitación de arraigo socioformativo con el objetivo de posicionar como candidatos cualificados en el mercado laboral a trabajadores fuera del sistema de acceso al empleo. Ya hay 120 personas del proyecto de arraigo socioformativo trabajando.

EL ITINERARIO

Cáritas Madrid ofrece un itinerario para la persona que está en búsqueda activa de empleo a través del acompañamiento desde el Servicio Diocesano de Empleo. La primera puerta de entrada son los 19 Servicios de Orientación e Información para el Empleo, que hay en diferentes barrios madrileños.

Las personas acompañadas desarrollan un itinerario integral y personalizado con formación para potenciar habilidades técnicas y competencias transversales en sectores emergentes, vinculación con empresas para ofrecerles empleo a través de la Agencia de Colocación de Cáritas Madrid o el acceso a un puesto de trabajo en alguna de las empresas de inserción laboral. En total, se ha generado 96 puestos de inserción y 171 personas contratadas.

La responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Diocesana de Madrid, Begoña Arias, ha defendido que hay que acompañar a las personas en obtener un empleo que "dignifique" con el fin de que puedan superar "las barreras de la parcialidad".

"El nivel de vida va creciendo, pero los salarios no. El recorrido de cada itinerario debe ser eficiente para todos ellos porque son importantes. La formación es un pilar clave para el fortalecimiento de las competencias técnicas y la profesionalización", ha señalado.

VULNERABILIDAD EN SECTORES

El servicio acompaña a un perfil muy heterogéneo de personas que están en situación de vulnerabilidad. En este sentido, quienes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral son las mujeres migrantes, los jóvenes y las personas mayores de 55 años.

Desde Cáritas Madrid han subrayado que las mujeres suelen soportar más cargas familiares y la mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer, lo que "dificulta su conciliación y les obliga a reducir el horario laboral y el salario".

Por otro lado, están los menores de 30 años que tienen dificultades para conseguir un primer empleo acorde a sus estudios. En este caso, el acompañamiento se centra sobre todo en su formación y se combina con formación vocacional, acompañamiento y desarrollo de competencias técnicas y digitales.

Con respecto a personas adultas, en concreto mayores de 55 años, encuentran una barrera a la hora de "reengancharse" al mercado laboral, ya sea porque estaban desempleadas o porque vienen de otros países y no pueden homologar sus estudios. En su caso, la organización se centra en ofrecer una capacitación previa alternativa a la que ya tuviesen para adquirir nuevas competencias y habilidades.

CAMPAÑA DE 2026

La Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas diocesana, arrancará el próximo 3 de mayo la Campaña por el Empleo 2026 que busca hacer hincapié en la "necesidad de seguir aunando esfuerzos entre todos los agentes implicados para que el trabajo sea digno".

Por ello, además de ofrecerles oportunidades a quienes buscan un empleo, busca la colaboración de las empresas, administraciones y la sociedad en general para garantizar que el trabajo permita a las personas vivir, descubrir su vocación o potenciar sus capacidades.

Con el lema 'Tener un empleo digno empieza aquí', la organización muestra cómo Cáritas puede ser "una puerta abierta, más allá de lo asistencial, para quienes buscan un empleo digno, con condiciones, salarios y horarios justos".