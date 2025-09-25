Carla Toscano (Vox) condena "la masacre" de Gaza y reza para "que se cumpla el derecho internacional humanitario"

Palestinos en las que eran sus viviendas en Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha condenado "la masacre" de Gaza y se une a las oraciones para "que se cumpla el derecho internacional humanitario".

Lo ha manifestado en sus redes sociales a partir de un tuit del Papa León XIV en el que traslada a las asociaciones católicas comprometidas en la solidaridad con la población de la Franja de Gaza que "no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza".

Toscano ha contestado al tuit de León XIV condenando "la masacre que se está viviendo en Gaza, con tantísimos palestinos viviendo en las peores condiciones y obligados a abandonar su propio hogar". "Me uno a las oraciones por un cambio de paz y de justicia para que se cumpla el derecho internacional humanitario y paren tantas atrocidades", defiende la edil de Vox.