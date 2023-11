Carlos Izquierdo: "Carabanchel está de moda, desprende creación, talento y mucho arte; y lo vamos a potenciar"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha remarcado que este distrito madrileño "está de moda y desprende mucha creación, talento y arte", por lo que quiere que el movimiento artístico que se está instalando en los últimos años en sus calles se potencie y "vaya a más"

"El compromiso que tenemos gracias al alcalde José Luis Martínez-Almeida es poner todo eso en valor. Cada vez son más los artistas que están llegando a Carabanchel en el ámbito cultural y de digitalización. Estamos entrelazando ese ecosistema y poniéndolo en valor. El distrito es ya conocido internacionalmente, uno de los grandes focos de arte a nivel mundial. Van a venir grandes momento y pido a los vecinos implicación, para lo que nos vamos a dejar la piel", se ha comprometido.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, Izquierdo ha asegurado que desde la Junta municipal están buscando espacios para la creación y el talento y como ejemplo ha puesto el dedicado al flamenco en el barrio de Puerta Bonita. "Son muchos los proyectos, pero lo importante es ir todos junto por el arte y la cultura, muy importante para los vecinos", añadió.

Entre los puntos a destacar de Carabanchel, su concejal presidente ha citado la ermita más antigua de la capital, del siglo XIII; la ermita y pradera de San Isidro; la finca de Vistalegre; y la galería de arte "más importante de la ciudad".

"Contamos con barrios donde se unen lo tradicional con la modernidad, un río que tras la reforma estamos volcados hacia él. Tenemos más población que ningún otro distrito, muy abierta, multicultural y muy activa y ambiciosa. Un distrito donde merece la pena vivir", ha resumido.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Entre los problemas, Izquierdo ha aludido a la inseguridad, y por ello ha reclamado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior más agentes "porque faltan más policías nacional y nos lo demandan las asociaciones de vecinos".

"El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo extraordinario con más policías municipales y la vicealcaldesa está buscando todos los mecanismos para que Madrid sea de las ciudades más seguras del mundo, aún más, pero necesitamos el apoyo del Gobierno", ha apuntado.

Otro problema del distrito, ha denunciado el edil del PP, es la concentración de trabajadores ofreciendo su mano de obra en la plaza Elíptica a primera hora de la mañana. "El Ministerio de Trabajo tiene que actuar, controlar a los empresarios que quieran contratarlos en situación de casi esclavitud. Esto no debería ocurrir en España. Yolanda Díaz no sabe o no contesta a esta problemática. Estaría esperando del nuevo Gobierno, pero nada a los madrileños", apostilló.

Respecto a la contaminación en la plaza Elíptica, un punto negro de la capital y con alta concentración de vehículos, Izquierdo ha recordado que el Consistorio creó una zona de altas emisiones "y que está funcionando, ya que los indicadores de polución han bajado".

Preguntado por la llegada de cientos de migrantes de Canarias al cuartel General Arteaga de Carabanchel, su concejal presidente subrayó que Madrid es una ciudad "solidaria" pero reprochó al Gobierno central "la falta de información y recursos". "Hemos preguntado muchas veces y respuesta en ninguna. Iba a ver una Conferencia de Migraciones que acaban de anular. Una vez más, Madrid está olvidada por parte del Gobierno de Sánchez", criticó.

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

En la entrevista en Canal 33, Carlos Izquierdo también habló de los terrenos de la cárcel de Carabanchel, que van a ir destinados a edificar viviendas y grandes espacios sociosanitarios. "Es una gran noticia para el distrito porque es pensar en el futuro. Algunos vecinos que piensan en el pasado", declaró.

Asimismo, resaltó el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro, cuyas obras han pedido a la Comunidad de Madrid que empiecen "lo antes posible". "Es fundamental para los vecinos del PAU, de Pan Bendito, Abrantes, que les va a suponer la conexión directa para Atocha. Es absolutamente necesario. Es la obra de inversión más importante que va a suceder en la región", indicó.

El también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha conversado con la Consejería de Sanidad sobre el problema de falta de médicos y de horarios en el centro de salud Abrantes, y resultado de ello confirmó que en 2024 se pondrán en marcha las obras de mejora de este ambulatorio.

Entre otros equipamientos, Carlos Izquierdo respondió que comenzarán las obras de una gran biblioteca en el PAU de Carabanchel y las de nuevo centro para la Policía Municipal y que habrá nuevos equipamientos culturales cuya ubicación y contendido están aún valorando.