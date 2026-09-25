Carmen Fumero estrena en Teatros del Canal una pieza de danza sobre la conexión entre los cuerpos

Fragmento de Liquido infinito José Luís Pindado - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa Carmen Fumero estrenará este fin de semana en Teatros del Canal 'Líquido infinito', una nueva creación de danza contemporánea que explora la conexión entre los cuerpos a través del movimiento, la escucha y la empatía.

La pieza, estreno absoluto, se representará en la Sala Negra dentro del ciclo Canal Baila, bajo la dirección artística de Carmen Fumero y Miguel Zomas, ha destacado el teatro en un comunicado.

La propuesta reúne sobre el escenario a ambos creadores junto al bailarín y coreógrafo taiwanés Chien-Hao Chang, en una investigación escénica que toma el agua como metáfora de la relación entre los cuerpos. La pieza parte de una pregunta en torno a los límites entre los intérpretes: dónde termina un cuerpo y comienza el otro cuando la empatía y la escucha hacen que sus fronteras se difuminen.

La obra es fruto del intercambio artístico desarrollado durante los últimos años entre España y Taiwán, después de varias estancias de creación y de la colaboración con Chang Dance Theatre. Este diálogo se incorpora al lenguaje coreográfico de la pieza mediante una propuesta basada en el movimiento compartido y la relación constante entre los intérpretes.

PRÓXIMAS PROPUESTAS DE CANAL BAILA

La programación de danza contemporánea de Canal Baila continuará en la Sala Negra de Teatros del Canal con distintas propuestas hasta final de año.

La compañía de Elías Aguirre presentará 'Enjambre Rave' los días 3 y 4 de octubre, mientras que Cuatro x Cuatro y Shantí Vera llevarán a escena 'La razón sensible' el 10 y 11 de octubre.

El 29 y 30 de octubre será el turno de BeqVeg-Begoña Quiñones & Verónica Garzón con 'moNo nO aWare (NOW)'. Por su parte, José Ángel Capel presentará 'Antes del alba' los días 3 y 4 de noviembre, y Ana Almagro cerrará esta relación de próximas citas con 'Coro de estancias x Ana Almagro' los días 3 y 4 de diciembre.