Carmena asegura que la documentación regional para elevar Nuevo Norte al Pleno "está lista para llegar"

Publicado 07/05/2019 14:35:46 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado a la prensa que "está lista para llegar" la documentación a la que tiene que dar el visto bueno la Comunidad, el informe de impacto ambiental, para elevar el expediente de Nuevo Norte a aprobación inicial del Pleno.

"Estamos esperando a que llegue la documentación de la Comunidad. Parece que está lista para llegar", ha indicado Carmena desde Plaza de España, escoltada por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

El edil ha confirmado que todo "depende de que la Comunidad emita ese informe de evaluación ambiental". "Hasta ahora no nos ha llegado pero las noticias que tenemos es que está bastante avanzado pero, en tanto que no recibamos ese documento, el Ayuntamiento no puede elevar el expediente a la aprobación del Pleno".

Calvo quiere pensar que sí que llegaría esa aprobación inicial antes del 26 de mayo para, a renglón seguido, defender que el Ayuntamiento "ha cumplido" con su parte. "Desde el 20 de marzo el expediente está en la Comunidad y ahora son ellos los que tienen que mover ficha", ha lanzado.

El delegado ha destacado que este es "un proyecto que trasciende el gobierno de Ahora Madrid y Manuela Carmena porque cuenta con el consenso y el apoyo de todos los grupos políticas y administraciones implicadas" aunque haya sido "claramemente liderado por este gobierno". Desde el Ejecutivo de Ahora Madrid tienen "mucha ilusión y ganas de aprobarlo definitivamente".