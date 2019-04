Carmena contesta a Cs y PP que "lo normal es que las multas de Madrid Central lleguen antes de las elecciones"

Publicado 26/04/2019 14:09:18 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha contestado este viernes a PP y Cs que "lo normal es que las multas (de Madrid Central) lleguen antes de las elecciones".

Desde La Nave, donde ha participado en una mesa redonda del Guerrilla Game Festival, centrado en la industria de los videojuegos, Carmena ha destacado que "lo importante de las multas es que se están tramitando", esto es, que irán llegando.

"Puede que algunas ya estén llegado siguiendo el cauce normal de la tramitación de todas las multas. No hay nada particular en ellas. Lo normal es que lleguen antes de las elecciones", ha señalado la regidora, que ha añadido que las manifestaciones de PP y Cs en las que apuntan que las sanciones sólo llegarán tras las elecciones son opiniones "completamente falsas porque se están tramitando". "No hay decisión administrativa que las paralice sino lo contrario", ha asegurado.