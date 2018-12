Carmena dice que la situación de Venezuela es "lamentable" y ve "absolutamente injusto" que haya presos políticos

Publicado 20/12/2018 12:49:59 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este jueves que la situación de Venezuela es "bien lamentable", ha definido de "absolutamente injusta" la existencia de presos políticos en este país y ha detallado que el Consistorio se ha hecho cargo a 165 venezolanos y sus familias que han salido del país.

Así lo ha indicado la regidora en el Pleno de Cibeles para subrayar que ella y el grupo municipal de Ahora Madrid "en su conjunto" lamentan la situación del país y de los presos políticos. "Nos preocupa la situación de Venezuela y los presos políticos", ha remachado.

Carmena también ha señalado que el Ayuntamiento es "sensible" para dar una respuesta a los venezolanos que acudan a Madrid huyendo de esa situación y de todos los migrantes.

Por ello, ha detallado que se ha acogido a 165 venezolanos y sus familias con los recursos municipales pese a no tener competencia específica en la materia, pues ni el Ministerio del Interior anterior ni el actual lo ha hecho.

Interpelada por el portavoz popular José Luis Martínez Almeida, que le ha reprochado que no acudiera a un acto organizado por el PP para los presos políticos y de no organizar desde el Consistorio un homenaje similar, la alcaldesa ha indicado que ella no recibió la invitación.

Al respecto, el edil popular ha esgrimido durante la sesión una carta remitida a la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, invitándola a asistir a este acto y ha añadido que debería mejorar su comunicación con ello.