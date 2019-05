Carmena se encuentra "estupendamente" y agradece comentarios "emocionantes", algunos contestados personalmente

Publicado 29/05/2019 12:05:26 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, se encuentra "muy bien, estupendamente" y ha agradecido, a través de los medios de comunicación, los comentarios "emocionantes" que está recibiendo, muchos de ellos contestados por ella personalmente, algo que seguirá haciendo.

En el acto de homenaje al pintor Eduardo Arroyo, el primero desde las elecciones del domingo que daban a Más Madrid como la fuerza más apoyada pero sin que salgan los números para gobernar, Carmena ha querido dar las gracias "a la cantidad enorme de madrileños" que le han mandado "mensajes de cariño, de sentirse muy orgullosos de cómo está Madrid, del trabajo hecho".

"Me encantaría poder contestar a todos personalmente pero ahora que tengo la oportunidad a través de los medios quiero que se lo transmitáis a todos. A muchos se lo he contestado personalmente y seguiré contestando pero, a todos en general, a todos los madrileños que me han hecho comentarios verdaderamente emocionantes, muchísimas gracias", ha manifestado Carmena.