Carmena no se iría con Errejón aunque éste montase un nuevo partido y no cree haber sido “ingrata” con Podemos

Actualizado 13/05/2019 12:26:51 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, ha rechazado categóricamente que se fuera a ir con su compañero de cartel, Íñigo Errejón, si éste montase un partido nuevo, a lo que ha añadido que no cree haber sido "ingrata" con Podemos.

"No quiero entrar en reproches pero quienes me conocen saben que no soy ingrata. Cuando la agrupación de electores que es Ahora Madrid me insistió en liderarla dije desde el primer día que me sentía independiente y lo he demostrado estos cuatro años, en los que no he tenido vinculación con ningún partido", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Carmena ha vuelto a explicar que el 28A no pidió el voto para ningún partido porque la alcaldesa "debe ser muy prudente" y ha insistido en que "no tiene vinculación con ningún partido".

Una vez más, Manuela Carmena ha insistido en que no se quedaría en la oposición porque, a sus 75 años, sabe muy bien "qué puede hacer" y con lo que se siente a gusto es "con la gestión", que cree que ha hecho bien.

Se presenta de nuevo porque hay elementos de gestión que no ha dado tiempo a acabar en estos cuatro años "porque el tiempo ha pasado volando". "No me veo con capacidad de hacer ese trabajo (de oposición). Lo digo con honestidad. A los 75 años se tiene derecho a eso, ¿no?", ha preguntado.

Sobre la forma de hacer oposición actualmente en el Ayuntamiento, Carmena no la comparte. "Creo que todos podían hacerla de otra manera. No hay que buscar en política lo que nos diferencia sino lo que nos une. Eso es una forma muy revolucionaria de hacer política y es el futuro", ha terminado.