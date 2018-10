Carmena sobre la plataforma: “Claro que va a haber primarias, más que primarias, serán 'participadarias'"

Actualizado 12/09/2018 12:45:42 CET



"No se me ha ocurrido que no iba a haber un proceso de selección de esas características que llamamos primarias pero es algo más que primarias", ha declarado

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aclarado sobre la plataforma que dibujó el pasado lunes para presentarse a la reelección en municipales de 2019 que "claro que va a haber primarias, más que primarias, serán 'participadarias''", concepto que se ha inventado para tratar de explicar que ese proceso requiere la participación de todos los que quieran formar parte de ella.

Durante la presentación de la programación cultural de Conde Duque, la regidora ha insistido en que ella no es "candidata de nada" sino alcaldesa. "Cuando vengan las elecciones, hablaremos de las elecciones", ha apostillado.

Sin embargo, sí que ha querido aclarar que cuando transmitió en rueda de prensa que está dispuesta a volver a ser candidata, lo que hizo fue poner encima de la mesa su "proposición personal para ser de nuevo candidata cuando lleguen las nuevas elecciones". "No es que tuviera claro que hubiera primarias sino mucho más que primarias", ha lanzado.

Y es que se trataría de una plataforma, "si surge, que tiene que surgir de Madrid, con mucha participación". "Yo no voy a hacer esa plataforma. Yo no estoy ahí, sé que ese proceso se está haciendo en Madrid", ha puntualizado sobre "ese conjunto de electores". Se trataría de una propuesta para que "sean los madrileños los que diseñen su candidatura".

"Por tanto, claro que va a haber primarias, más que primarias, serán 'participadarias'", ha bromeado. "Quiero una cosa a hacer entre todos. No se me ha ocurrido que no iba a haber un proceso de selección de esas características que llamamos primarias pero es algo más que primarias", ha apostillado.

Durante la presentación de la programación de Conde Duque, Carmena ha defendido que la ciudad "es de todos y no se mantiene por los vértices y las jerarquías" sino por la necesidad de que la ciudadanía "se enamore de la ciudad".