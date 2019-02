Carmena propone al ICAM crear “un laboratorio del Derecho” al estar “la sociedad sedienta” de saber sobre la norma

Publicado 21/02/2019 12:46:52 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lanzado en el Foro Justicia que organiza el Colegio de Abogados de Madrid una propuesta al decano, José María Alonso, para participar en la creación de "una especie de laboratorio para investigar sobre el mundo del Derecho", un lugar donde se profundice sobre las normas y cómo se cumplen tras haber "constatado" que "la sociedad está sedienta" de saber.

Así lo ha sugerido durante su intervención en este foro judicial, donde la regidora madrileña ha señalado que echa de menos "algún tipo de investigación" relacionada con el Derecho. Antes de su oratoria, el ICAM le ha entrado un diploma por sus 50 años como colegiada como abogada en este colegio.

En su discurso, la magistrada ha recalcado que el "Derecho tiene que estar vivo", proponiendo la creación de un laboratorio sobre esta materia. "Para conocer la norma, cómo se cumple... Pondríamos una estrella más, la estrella en la investigación con el Derecho", ha reseñado.

Carmena ha destacado que durante estos cuatro años al frente de la Alcaldía capitalina ha sido consciente de lo que le ha ayudado el haber sido magistrada durante más de 30 años.

"El Derecho es un instrumental esencial de la civilización. Yo amo el Derecho", ha recalcado al tiempo que ha señalado que ella cree "en la necesidad de escuchar para comprender".

"Todos estamos inmersos. Nos tenemos que impregnar del conflicto para tener certeza. Eso es lo que me abrió a estar abierta a cualquier persona", ha dicho Carmena, quien ha agregado que "la gestión pública tiene que hacerse en el marco del derecho". "Yo he constatado que la sociedad está sedienta de saber bien qué es el derecho. No es algo vivo, sino que está en las resoluciones judiciales, en las personas.", ha señalado.

Por su parte, el decano de los abogados madrileños ha replicado que la toma la palabra, ya que "la Abogacía puede aportar muchas ideas" sobre cómo mejorar el sistema jurídico y municipal. "Estamos ansiosos en participar. La Voz de la Abogacía tiene una relación directa con el ciudadano en todas las fases de la vida", ha subrayado.

Además, ha apostado por que tiene que haber "una relación directa" de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, agradeciendo el apoyo a la alcaldesa a los abogados para que puedan entrar en las comisarías situadas dentro de Madrid Central.