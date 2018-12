Carmena recibe el premio 'Persona del año' de la revista 'Man on the moon'

Publicado 04/12/2018 17:54:56 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena ha posado en exclusiva para la portada del mes de diciembre de la revista 'Man on the moon', que la ha galardonado con el premio 'Person of the Year' (Persona del año), con una fotografía en portada de Alberto García-Alix.

Durante la entrevista, Carmena ha insistido en que "hay que salir del teatro en el que se ha convertido la política, ya que lo que se manifiesta en el Parlamento o en los medios no es lo que realmente se piensa".

"Hemos vivido una crisis de las élites políticas, de la manera tradicional de funcionar los partidos. Siempre he tenido actitudes muy innovadoras que han generado crítica", ha añadido la regidora, quien por esta razón no ha dudado en señalar que "los ataques recibidos de la prensa y de la oposición eran previsibles".

En la entrevista, Carmena se muestra satisfecha con la llegada de Madrid Central y ha remarcado que por que haya determinados sectores que cuestionen un proyecto "no podemos asignarle el calificativo de polémico". En esta misma línea, ha remarcado que el PP ha tomado una posición "muy beligerante, algo que es sorprendente teniendo en cuenta que fueron ellos los primeros que hicieron las grandes peatonizaciones de Madrid".

En la entrevista, la primera edil ha hecho un repaso por su trayectoria y ha remarcado que "la vida desgasta siempre, pero hay que ir buscando las tareas que son adecuadas para un determinado segmento de edad". En este punto no ha dudado en afirmar que "administrar una ciudad es una labor en dónde la experiencia es positiva".

Finalmente Carmena también ha afirmado cómo ha visto gente en la política "muy inteligente y que realmente quiere mejorar la sociedad, pero que poco a poco van perdiendo ese entusiasmo porque tienen grandes obstáculos que les impiden ser como son".