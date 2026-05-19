Una carpa, conciertos de música actual o mejor entrada a la Pradera, entre las propuestas de jóvenes para San Isidro

Integrantes del Movimiento Mazo de Madrid después de la charanga celebrada en la Pradera de San Isidro el 15 de mayo. - MOVIMIENTO MAZO DE MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento cultural Mazo de Madrid, creado hace dos años para recuperar las tradiciones castizas entre los jóvenes, ha planteado una batería de propuestas para las próximas fiestas de San Isidro en 2027, entre ellas conciertos de música actual con cantantes orientados al público juvenil, una carpa para refugiarse ante la lluvia o una entrada más grande a la Pradera para evitar masificaciones.

El colectivo reclama además una mejora de la organización y de las condiciones de los eventos. En declaraciones a Europa Press, la representante del movimiento, Adela García, ha pedido una mayor promoción de las fiestas para que "la gente no vaya solo el día 15", ya que la programación se extiende durante más de una semana.

Estas propuestas serán trasladadas en las próximas semanas a la Junta municipal de Carabanchel con el objetivo de que los jóvenes tengan "un espacio propio" en las celebraciones de San Isidro de 2027.

Además, el movimiento ha lanzado en Instagram una consulta popular en vídeo para recopilar propuestas y sugerencias de jóvenes tras la finalización de las fiestas de este año.

"No queremos parecernos a la Feria de Abril porque la esencia de San Isidro es la verbena y disfrutar con amigos y familiares en el césped vestidos de chulapos", ha explicado García.

LA MOVILIZACIÓN DE MAZO DE MADRID ENTRE LOS JÓVENES

Mazo de Madrid es un movimiento cultural y de moda juvenil nacido con el objetivo de recuperar las tradiciones castizas, especialmente las vinculadas a San Isidro y a la indumentaria típica madrileña.

La iniciativa fue impulsada por tres jóvenes estudiantes --Marta, Sandra y Ainara-- para dar visibilidad a la cultura madrileña. Este año se ha incorporado, entre otras jóvenes, Adela García, que ejerce como representante del colectivo.

Uno de sus principales objetivos es que los jóvenes vuelvan a sentir "ilusión" por vestir de chulapo con diseños "más modernos". "Respetamos siempre elementos tradicionales como las mangas abullonadas o el corte sirena, pero adaptándolos para sentirnos guapas y libres de llevarlo a nuestra manera", ha señalado.

El movimiento no pretende cambiar la estructura de las fiestas, sino conseguir que haya un espacio para los jóvenes. Antes de las fiestas de este año, las integrantes del colectivo se reunieron con la Junta municipal de Carabanchel para plantear iniciativas dirigidas al público joven.

Sin embargo, la cercanía de las celebraciones y la programación ya cerrada limitaron su participación a una charanga celebrada el 15 de mayo, que, según esta joven de 25 años y programadora de Inteligencia Artificial, tuvo "una elevada asistencia".

"La Junta nos proporcionó claveles para repartir entre quienes iban vestidos de chulapos y también paraguas porque estaba lloviendo", ha recordado, al tiempo que ha destacado el apoyo recibido por parte del concejal del distrito.

INSTAGRAM, TIKTOK Y UN GRUPO DE WHATSAPP

El movimiento cuenta con presencia activa en redes sociales como Instagram, donde suma 14.400 seguidores, y TikTok, donde supera los 298.000. Bajo el lema 'Movimiento para que las fiestas madrileñas vuelvan a brillar' en TikTok comparten publicaciones relacionadas con la moda castiza y sorteos de vestidos o mantones de Manila.

Además, gestionan un grupo de WhatsApp con más de 300 participantes en el que comparten consejos sobre confección de vestidos, tiendas especializadas o complementos tradicionales como el mantón de Manila. "Se ha generado una comunidad muy grande entre nosotras y hemos hecho mucha piña", ha destacado García.

El colectivo también organiza desfiles de moda castiza para acercarse a nuevas marcas y actualizar la imagen del traje de chulapa con propuestas más innovadoras.

Según esta joven, una de las principales dificultades es la escasez de tiendas en Madrid especializadas en este tipo de indumentaria, más allá de "las cuatro o cinco de toda la vida".

Pese a ello, consideran que este año ha aumentado "notablemente" el número de personas vestidas de chulapo gracias, en parte, al impacto de TikTok, donde numerosos usuarios compartieron el proceso de confección de sus trajes y los resultados finales.

"Muchas chicas veían el vestido de chulapa como algo anticuado, pero al comprobar que podían modernizarlo e incluso confeccionarlo ellas mismas se han animado a vestirse también", ha concluido.