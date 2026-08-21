La Carretera de Boadilla será renovada por el Ayuntamiento para ganar espacio peatonal, arbolado y plazas de aparcamiento - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid comenzará este lunes con la remodelación de la carretera de Boadilla en el tramo comprendido entre la calle de Carabias y el límite con Pozuelo de Alarcón, en el distrito de Latina, para ganar espacio peatonal, arbolado y plazas de aparcamiento.

Con una inversión de 1,7 millones de euros, los trabajos abarcarán 18.162 metros cuadrados. Está previsto que finalicen en la primavera de 2027, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación renovará este eje para mejorar los recorridos peatonales, ordenar la circulación y el estacionamiento y reforzar la conexión entre el barrio de Campamento y la Casa de Campo. La nueva configuración permitirá incorporar 3.981 metros cuadrados adicionales de superficie peatonal y 1.292 más de calzada.

MÁS PLAZAS DE APARCAMIENTO

El proyecto contempla la ampliación de las aceras y la renovación de pasos de peatones, vados y cruces para adaptarlos a los criterios actuales de accesibilidad. También se modificará la sección de la vía para favorecer el calmado del tráfico y facilitar la convivencia entre peatones, transporte público y vehículos privados.

La remodelación permitirá aumentar la capacidad de estacionamiento. Las zonas de aparcamiento situadas junto a la Casa de Campo serán reordenadas y ampliadas, de manera que las 194 plazas actuales pasarán a ser 223, es decir, 29 más.

La nueva distribución de la carretera irá acompañada de medidas para reforzar la seguridad vial, entre ellas la instalación de tres nuevos semáforos, la adaptación de los ya existentes y la colocación de 115 señales verticales.

También se actuará sobre los principales obstáculos existentes para las personas con movilidad reducida. En el conjunto del ámbito se corregirán 27 elementos inadecuados y se alcanzarán 40 elementos adaptados, entre plazas reservadas, vados, pasos peatonales y entornos de paradas de autobús.

NUEVA ORDENACIÓN VIARIA

La remodelación de la carretera de Boadilla incluirá una nueva ordenación del tráfico adaptada a la transformación del entorno derivada del soterramiento de la A-5 y de la ejecución del Paseo Verde del Suroeste.

La vía contará con dos carriles en sentido único de salida de Madrid entre las calles de Carabias y Ayllón. A partir de este punto, se mantendrá el doble sentido de circulación hasta la glorieta de conexión de las carreteras M-502 y M-511 para garantizar el acceso al barrio. Además se modificará el sentido de circulación en el primer tramo de la calle de Ayllón y en la calle de Campo Florido.

Esta configuración permitirá responder a la demanda de tráfico prevista una vez entre en servicio el Paseo Verde del Suroeste, con intensidades estimadas de entre 900 y 1.000 vehículos por hora en los periodos punta de mañana y tarde en el tramo central de la carretera de Boadilla.

Los dos carriles en sentido único facilitarán además la distribución de los movimientos según su destino: el izquierdo se destinará principalmente a las entradas y salidas del barrio y el derecho, a los desplazamientos hacia la glorieta de la M-502/M-511 y a la circulación del transporte público.

La nueva ordenación también reforzará la seguridad vial al concentrar el tráfico en una única dirección, facilitar las incorporaciones desde las calles transversales y simplificar la regulación semafórica de las intersecciones. De esta forma, se harán compatibles la movilidad y el acceso al barrio con la transformación urbana vinculada al soterramiento de la A-5 y al Paseo Verde del Suroeste.

MÁS ARBOLADO

Otro de los principales cambios será el incremento del arbolado. Frente a los 55 árboles existentes actualmente, tras la remodelación habrá 188 ejemplares, lo que supone incorporar 133 árboles al ámbito. Las nuevas plantaciones se distribuirán tanto en el viario como en las zonas verdes vinculadas a las áreas de aparcamiento.

La mejora ambiental se completará con pavimentos permeables, sistemas de drenaje sostenible y nuevas redes de riego, medidas destinadas a favorecer la infiltración del agua y aumentar la capacidad de adaptación del espacio público frente a las altas temperaturas.

La actuación renovará asimismo diferentes elementos del mobiliario urbano. Se sustituirán alrededor de 260 metros de vallado peatonal y se instalarán siete bancos y 54 bolardos, además de habilitarse nuevos espacios de estancia próximos a los recorridos peatonales y a los accesos a la Casa de Campo.

El alumbrado también será modernizado mediante 75 nuevos elementos, entre luminarias led, alumbrado específico para las zonas de aparcamiento y nuevas columnas, que permitirán sustituir progresivamente las antiguas luminarias de vapor de sodio. La renovación reducirá en 1.190 vatios la potencia instalada y disminuirá el consumo energético de la instalación.

AFECCIONES A LA MOVILIDAD

Durante los primeros días, los trabajos se centrarán en la ocupación de los espacios necesarios para el acopio de materiales y en las tareas de señalización y adaptación de la zona. En una primera fase, se mantendrá el doble sentido de circulación entre la glorieta de la M-502/M-511 y la calle de Claudio Sánchez-Albornoz.

A medida que avancen las obras, se implantará de forma anticipada el sentido único de salida de Madrid, con un único carril de circulación. Esta configuración será posible por la menor intensidad de tráfico existente actualmente como consecuencia de las obras de soterramiento de la A-5 y permitirá reforzar la seguridad durante los trabajos. El objetivo es coordinar las afecciones al tráfico de esta actuación con la futura puesta en servicio del nuevo túnel.

La implantación del sentido único obligará asimismo a modificar el itinerario de vuelta de la línea 65 de EMT Madrid, que circulará por las calles de Villaviciosa y Carabias para incorporarse después al paseo de Extremadura en sentido salida y continuar por la avenida de los Poblados.

La transformación de la carretera de Boadilla se integra en la Estrategia del Sur del Ayuntamiento de Madrid, que reúne actuaciones destinadas a impulsar la transformación urbana, económica y medioambiental de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.