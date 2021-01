El carril bici de la Castellana podría iniciar sus obras a finales de 2021 con cinco tramos ya definidos

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El carril bici de la Castellana podría iniciar sus obras a finales de este año y con cinco tramos ya definidos por los técnicos municipales, ha indicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo en una comparecencia a solicitud de Vox.

Los cinco tramos son Plaza Castilla-Raimundo Fernández Villaverde (el tramo más amplio, de 2 kilómetros del total del 7 del carril bici), Raimundo Fernández Villaverde-San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz-Emilio Castelar, Emilio Castelar-Colón, Colón-Paseo del Prado para finalizar en Atocha. En "las próximas semanas", ha indicado el delegado, se licitará el primer tramo.

Carabante ha descrito que el carril bici de la Castellana será "la columna vertebral de la movilidad ciclista, de la que surgirán el resto de ramales para conectar con los distritos", como el de Joaquín Costa, propuesta esta última que le ha planteado el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal.

El área trabaja en definir un anteproyecto para definir plazos y fases con tres requisitos, "que no suponga una congestión del tráfico (circulan por la Castellana 107.000 vehículos); que no suponga una afección para los vecinos en cuanto al estacionamiento y que no restrinja la movilidad peatonal", esto es, que no ocupe espacio de las aceras.

