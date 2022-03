Ni Casado ni Gallardón han contestado todavía a si acudirán a la comisión de investigación, que arranca este lunes

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ni el todavía presidente del PP, Pablo Casado, ni el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón han contestado de momento a la citación enviada por el Ayuntamiento de Madrid para que comparezcan en la comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales.

Tampoco ha cambiado la situación en torno al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la presidencia de la comisión de investigación. Ya el presidente de este órgano, Santiago Saura (Cs), explicó que Bolaños había rehusado recoger la citación en papel enviada a Moncloa.

La decisión adoptada por la presidencia de la comisión fue volver a enviarla pero esta vez por vía electrónica, aunque con esta modalidad no se puede tener constancia de si ha sido recibida o no, han detallado las mismas fuentes. Por el momento no ha contestado al Ayuntamiento sobre si acudirá a la comisión de investigación.

Tanto Casado, como Gallardón y Bolaños han sido llamados a comparecer en la comisión de investigación que arranca este lunes, 28 de marzo. No tienen obligación alguna de hacerlo, no como en otras instituciones, como en el Congreso.

También ha sido llamada en la primera sesión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tras recibir la notificación comunicó que declinaba comparecer. Es la misma postura que ha seguido el exministro 'popular' Rafael Catalá. Sí ha confirmado su asistencia el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, que comparecerá a las 16 horas.