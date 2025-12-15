Casi un 14% de madrileñas han sido víctimas de violencia sexual, el 65% por conocidos, según un informe del Ayuntamiento

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Un 13,8% de las 2.601 mujeres encuestadas por el Ayuntamiento de Madrid ha reconocido haber sido víctima de violencia sexual en alguna de sus manifestaciones; un 65% de los agresores son hombres conocidos por la víctima, en el 54% de los casos su expareja, y el 60% de las agresiones se han producido en el espacio privado, mayoritariamente en el propio domicilio de la víctima.

Son algunas de las conclusiones de la primera investigación a nivel local del impacto de esta forma de violencia contra las mujeres en la ciudad y que se ha dado a conocer por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, que ha presidido el Pleno del Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres, en el que están representados el Gobierno municipal, los grupos políticos y entidades.

El estudio combina entrevistas a mujeres de entre 16 y 64 años residentes en Madrid entre noviembre y diciembre de 2024, entrevistas a profesionales procedentes de centros municipales de atención a víctimas de violencia sexual, de servicios sociales, centros de mayores, centros juveniles, de espacios de igualdad, del ámbito sanitario, psicológico, académico o jurídico, también dinámicas grupales con usuarias de los centros municipales de atención a víctimas de violencia sexual y con entidades del tercer sector.

LA PRINCIPAL AGRESIÓN, LOS TOCAMIENTOS, SEGUIDOS POR LOS COMENTARIOS

Los tipos de agresiones señalados como mayoritarios son los tocamientos (23%). Le siguen recibir comentarios (21%), ser objeto de miradas lascivas (16%) y caricias (12%), besos (12%), sexo oral (8%) o coito en contra de su voluntad (7%).

En base al estudio se ha constatado que la violencia sexual no discrimina por edad, origen o situación socioeconómica. No existe un perfil de víctima concreto aunque las mujeres encuestadas que refieren haber sufrido algún tipo de violencia sexual son mayoritariamente españolas (78%), de entre los 45 y 54 años (28%), seguida de la franja comprendida entre 35 y 44 años (24%).

El 58% de las mujeres que han padecido estos episodios de violencia sexual han completado la Secundaria y un 38% la educación superior. Se observa que las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir esta violencia: el 19% que la han padecido tiene discapacidad frente al 8% de mujeres encuestadas que tienen discapacidad y no han sufrido agresión de naturaleza sexual.

El 60% de las mujeres víctimas encuestadas indica que los hechos se repitieron en más de una ocasión. Un 27% especifican que las agresiones se sucedían una o más veces por semana y el 25% señala que se producían todos o casi todos los días.

EL 65% DE LOS AGRESORES SON CONOCIDOS

El 65% de los agresores son hombres conocidos de la víctima. En el 54% de los casos, el agresor es la expareja, seguido de un 13%, cuando el agresor es un compañero de trabajo o estudios de la víctima. En un 11% se trata de un amigo y en un 9% de un familiar. En el 6% de los casos el agresor es el jefe y en un 5% la pareja actual.

El 60% de las agresiones se ha producido en el espacio privado, lo que contraviene el estereotipo de que los episodios de violencia sexual tienen lugar habitualmente en el espacio público y en condiciones de riesgo como la nocturnidad.

De hecho, un 76% de las mujeres víctimas encuestadas señalan que vivieron estas situaciones en su domicilio. Un 35% de las agresiones se produjeron en el espacio público, la mayoría, en lugares de ocio y en el centro de trabajo.

VIOLENCIA SEXUAL EN UN ENTORNO VIRTUAL

Además, un 5% de las mujeres encuestadas han estado expuestas a la violencia sexual a través del entorno virtual. De ellas al cien por cien las han presionado para enviar fotografías, vídeos o mensajes de carácter sexual o les han insistido para que envíen fotos o vídeos de sí mismas desnudas o en actitudes comprometidas.

En cuanto al impacto que esta violencia sexual ha causado en la víctima, el 63% reconoce tener alguna secuela o ha visto afectada su vida familiar, laboral, social o personal. Las secuelas mayoritarias son de tipo psicológico, aunque también físicas. Pese a ello, el 46% de las víctimas no ha buscado ayuda profesional.

UN 61% NO DENUNCIA

Según el estudio promovido por el Ayuntamiento de Madrid, un 61% de las mujeres víctimas no han interpuesto denuncia de las agresiones sufridas.

El 58% ha explicado que es por miedo al agresor, una opinión que comparte el 54% de las mujeres que no han sufrido esta violencia. El estudio evidencia que la percepción de seguridad en la ciudad de Madrid en relación con la violencia sexual es elevada.

En este contexto, tanto el 71% de mujeres que han sufrido alguna agresión sexual como el 84 de las que no la han sufrido se sienten seguras en la capital.