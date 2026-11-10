Casi 150 identificados en una redada en locales de ocio y clubes de alterne la noche de Halloween en Fuenlabrada

1132395.1.260.149.20261110094810 Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevó a cabo la pasada noche de Halloween (31 de octubre) un operativo específico en locales de ocio nocturno y clubes de alterne de la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde fueron identificadas hasta 147 personas.

El dispositivo se llevó a cabo de forma simultánea en tres establecimientos donde, además de los detenidos, hubo tres detenidos como presuntos autores de un delito de infracción de la Ley de Extranjería, contra la salud pública y por reclamación judicial.

Se levantaron además cuatro actas por infracciones graves con motivo de estancia irregular, ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes, dos actas por tenencia de armas y nueve sanciones laborales por falta de alta en la Seguridad Social.

Los agentes también impusieron sanciones laborales por un total de 46.500 euros, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.