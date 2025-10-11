Casi 500.000 euros para actuaciones urgentes en el Monte de Viñuelas tras el incendio en Tres Cantos

Sobre 116 hectáreas del monte de utilidad pública que resultaron afectadas de forma severa por el fuego

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llevará a cabo actuaciones urgentes para la rehabilitación en Monte de Viñuelas sobre 116 hectáreas del monte de utilidad pública afectadas con alta severidad por el incendio forestal del pasado día 11 de agosto en Tres Cantos.

En concreto, el Gobierno regional ha adjudicado el contrato para la realización de estos trabajos encaminados a evitar la erosión y la degración "irreversible" del suelo por un importe total de 403.198,14 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de cuatro meses, según la documentación consultada por Europa Press. Será financiado con cargo a los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para el año 2025 y 2026.

Según explica el Gobierno regional, se trata de actuaciones "imprescindibles" que están encaminadas a evitar daños a corto plazo y los riesgos potenciales ligados a la erosión y la pérdida de suelo, que pueden provocar daños "irreversibles" impidiendo la regeneración del ecosistema en los próximos años.

El fuego obligó a activar el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), activando la UME y numerosos recursos de emergencia, incluidos bomberos, policías y atención médica.

Es considerado el más grave en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, por las pérdidas humanas y materiales ocurridas (fallecimiento de una persona, varias viviendas quemadas y animales muertos), también por su dimensión y superficie total afectada, por la virulencia que alcanzó, y por la alta afectación a superficie arbolada y a superficie de espacios naturales protegidos.

En concreto, la superficie afectada alcanzó las 1.969 hectáreas de cuatro términos municipales: Madrid (1.172), Tres Cantos (607), Alcobendas (120) y Collado Villalba (70). Dentro de la superficie quemada se encuentra el Monte de Viñuelas, situado en la zona norte del municipio de Madrid, en el límite con el municipio de Tres Cantos.

La mayor parte del monte (3.000 hectáreas) es de propiedad privada. El terreno privado es un coto de caza con presencia de jabalíes y gamos y en él está el Castillo de Viñuelas, del siglo XVII, la carpa para celebración de eventos ha quedado calcinada por el incendio.

Otras 308 hectáreas están declaradas monte de utilidad pública, propiedad de la Comunidad de Madrid y gestionado por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal. De ellas, 263,14 (un 85,4% de su superficie) se vieron afectadas por el incendio.

En concreto, se trata de un encinar adehesado atravesado por arroyos con sotos de fresnos centenarios y alberga nueve especies de aves protegidas. Fue incorporado a la Corona en 1751 como parte de El Monte del Pardo.

Por su alto valor ecológico, forma parte de los espacios protegidos Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Zona de Especial Conservación (ZEC) Cuenca del río Manzanares, de la Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, siendo además colindante con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) Soto de Viñuelas y Monte de El Pardo.

En esta zona pública se ubica el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), que alberga fauna autóctona y exótica. La formación vegetal presente en el monte son encinares (Quercus ilex subsp. ballota) como especie claramente dominante, encontrando también algunos pies aislados de quejigo (Quercus faginea) y arce de montpellier (Acer monspessulanum). El sotobosque está formado por especies típicas de las etapas seriales del encinar, como jara pringosa (Cistus ladanifer), romerina (Cistus clusii) y labiérnago (Phillyrea angustifolia).

ACTUACIONES SOBRE 116 HECTÁREAS

De este modo, la Comunidad acometerá trabajos urgentes en las 116 hectáreas del monte de utilidad pública afectadas con severidad alta. "El estado catastrófico de esta masa forestal de gran interés medioambiental (graves daños a la vegetación y al suelo, en áreas de cría de especies de fauna silvestre protegida y en masas forestales de interés medioambiental), tras el paso del fuego de alta intensidad, ha supuesto la completa destrucción de la vegetación en las zonas de alta severidad del incendio", explica el Ejecutivo autonómico en la documentación consultada por Europa Press.

Así, se acometerán actuaciones de emergencia encaminadas a evitar procesos erosivos "irreversibles" y el "arrastre de cenizas" hasta los cauces y puntos de agua que puedan provocar desequilibrios en el ecosistema, así como a conseguir la regeneración de la cubierta vegetal, "fijando la capa de cenizas y la retención de los pocos nutrientes que aún quedan tras el incendio, antes de que la desprotección del suelo y la escorrentía del agua de lluvia provoquen su desaparición".

Para ello, se procederá al corte manual de vegetación calcinada "para favorecer que se produzca un rebrote vigoroso de las encinas de cepa o de raíz, que permita recuperar cuanto antes la cobertura vegetal". "En toda la superficie de corta se mantendrán 2-3 árboles por hectárea de gran tamaño y buena estabilidad física sin cortar, de forma sirvan de percha para aves", se aclara.

Además, se instalarán "medidas de protección contra la erosión en las zonas y puntos de actuación prioritaria, laderas de pendiente superior al 20%, cauces y vaguadas". Para ello, se reutilizará la madera quemada.

En el caso de zonas con pendiente inferior a 20%, se acordonarán los restos vegetales para protección del suelo y reducción de la insolación sobre este, junto con su progresiva incorporación al suelo.

Para la protección y restablecimiento de la biodiversidad, se construirán barreras de madera en las dos charcas principales del monte para protegerlas de la contaminación por cenizas. Para la herpetofauna (reptiles y anfíbios) se construirán refugios reutilizando troncos de madera quemada y disponiéndose sobre el terreno cerca de puntos de agua y zonas húmedas, con un número mínimo de 10 ubicaciones, así como pilas de ramas a modo de majanos (que sirven como refugio para animales), también con un número mínimo de 10 ubicaciones.