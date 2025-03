Los casos de hepatitis A en la Comunidad se multiplican por 9 en el último año

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los casos de hepatitis A notificados en la Comunidad de Madrid se han multiplicado por 9 en el último año, superando el medio centenar en lo que va de año, frente a los apenas seis casos que se registraban en el mismo periodo del pasado año.

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, generalmente autolimitada y muy contagiosa, causada por el virus de la hepatitis A (VHA). España se encuentra dentro de los países que tienen niveles bajos de infección por hepatitis A, aunque desde 2016 se ha observado un aumento de casos, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres.

En la Comunidad de Madrid, se han notificado un total de 54 casos en las primeras ocho semanas del año (hasta el 23 de febrero), nueve veces más (+800%) que en el mismo periodo de 2024, cuando hasta esa fecha se habían registrado únicamente 6, según el último informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Salud Pública.

De esta forma, el Índice epidémico (IE), que se calcula dividendo los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos comunicados en el mismo periodo del año anterior, es de 9 (cuando es mayor o igual a 1,25 se considera que la incidencia es alta).

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad alertó a finales del pasado año ante un cambio en el patrón epidemiológico y una tendencia creciente en la notificación de positivos en esta infección vírica en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Según esos datos, hasta la semana 46 de 2024, los casos de hepatitis A en España habían aumentado un 166% con respecto al año anterior y hasta un 237% desde 2022. En el caso de la Comunidad de Madrid, ese incremento era de un 257,7% sobre el mismo periodo de 2023 y del 347,2% en relación a 2022.

Desde Sanidad se apuntó entonces a un aumento de la transmisión en la población de hombres GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) como hipótesis más probable del aumento de casos, en base al aumento de la razón hombre/mujer en comparación con años previos, así como el aumento de casos en hombres adultos de 25 a 44 años y la información genómica disponible.

VIRUS DE LA HEPATITIS A

El virus de la hepatitis A, que se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada, se transmite a partir de las heces de las personas (transmisión fecal-oral), a través del consumo de alimentos o agua contaminados, o por contacto directo entre personas, fundamentalmente por contacto sexual oral-anal.

El virus esta presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. El cuadro clínico varía desde la forma leve, que dura de una a dos semanas, hasta una forma grave e incapacitante de varios meses de duración.

No siempre da síntomas por lo que existen numerosos portadores sanos (personas que transmiten la enfermedad, pero no la padecen). Los síntomas típicos son la ictericia (color amarillento de la piel) y la coluria (orina de color oscuro). Se acompañan habitualmente de anorexia, nauseas, vómitos intermitentes, malestar general, fiebre, cefalea, dolor abdominal, heces pálidas y pérdida de peso.

Aunque no existe tratamiento específico de la hepatitis A, los síntomas suelen desaparecer en una pocas semanas y la mayoría de los pacientes se recuperan plenamente al cabo de tres meses. No hay un daño permanente una vez que el paciente se ha recuperado y el virus no permanece en el cuerpo después de que la infección desaparece.

El fracaso hepático fulminante, que se desarrolla dentro de las ocho semanas de inicio de los síntomas (con un promedio de letalidad del 0,5%) es raro y suele ocurrir en personas de edad avanzada o con alguna hepatopatía subyacente.

La vacunación frente a la hepatitis A, junto con unas correctas recomendaciones higiénico dietéticas, son las medidas preventivas más eficaces. Desde 2017 se recomienda la vacunación en grupos de riesgo, especialmente por viajes a países con saneamiento deficiente, por ocupaciones o conductas de riesgo (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo, personas que se inyectan drogas), o menos frecuentemente, en caso de algún brote.

Practicar una buena higiene de manos, mediante lavados frecuentes con agua y jabón es una medida necesaria para prevenir enfermedades de transmisión fecal-oral. Si se va a viajar a un país donde el agua no esté correctamente tratada es muy importante observar medidas higiénico dietéticas relacionadas con agua y alimentos: consumir las frutas peladas, las verduras cocinadas, tomar el agua embotellada y evitar los cubitos de hielo.