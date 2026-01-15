La catedrática María Emilia Casas presidirá el Consejo Asesor del Centro Universitario ICAM

Archivo - La expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, presidirá el Consejo Asesor del Centro Universitario ICAM (CUICAM), cuya constitución ha sido anunciada este jueves por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

El nuevo órgano consultivo estará integrado también por la catedrática y exconsejera del Banco de España Carmen Alonso; el abogado y socio director del despacho Oliva-Ayala Abogados Ignacio Ayala; el jurista académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y consejero nato del Consejo de Estado, Antonio Pau; y la abogada socia senior del despacho Garrigues Rosa Zarza.

Con esta medida, el centro universitario impulsado por el ICAM y adscrito a la Universidad Complutense continúa perfilando su estructura académica y organizativa con vistas al inicio del curso 2026-2027, con el Grado en Derecho "como pilar y una propuesta orientada a la empleabilidad, el rigor y la formación integral del jurista".

Para dar a conocer los detalles de su oferta académica, CUICAM celebrará el 19 de febrero, a las 19 horas, una jornada de puertas abiertas. La sesión, dirigida a futuros estudiantes del Grado en Derecho, ofrecerá información detallada sobre el modelo académico del centro, el procedimiento de admisión y prematrícula, los itinerarios formativos, el calendario previsto y los servicios de apoyo al estudiante.

También se ha programado un turno de preguntas con el equipo responsable del proyecto, dirigido por el catedrático Ricardo Alonso.

OFERTA ACADÉMICA Y CLAUSTRO DOCENTE

La oferta educativa del CUICAM contempla un Grado en Derecho con dos itinerarios de especialización, Legaltech y Negocios Internacionales, y cuenta con un claustro docente compuesto por juristas de reconocido prestigio.

Entre los profesores del primer curso figuran Encarnación Roca, magistrada emérita del Tribunal Constitucional; Pedro González-Trevijano, presidente emérito del Tribunal Constitucional; Consuelo Madrigal y Eduardo Torres-Dulce, ambos exfiscales generales del Estado.

Completan el equipo docente, entre otros, Carmen de Grado, exvicedecana del Colegio de Registradores, e Ignacio Solís, exdecano del Colegio Notarial de Madrid.

La especialización en Legaltech estará coordinada por Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado. La de Negocios Internacionales será dirigida por Javier Díez- Hochleitner, catedrático de Derecho, abogado y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo. El proceso de prerreserva ya está abierto y puede formalizarse a través de los canales disponibles en la web www.cuicam.es