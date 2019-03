Causapié afea a Carmena "no haber reaccionado" contra el bus de Hazte Oír que atacaba a feministas

Publicado 27/03/2019 19:30:57 CET

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha afeado este miércoles a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "no haber reaccionado" contra el autobús de Hazte Oír que cargaba contra el "feminismo radical".

"Este gobierno dijo que nada podían hacer porque era un ejercicio de libertad de expresión. Estamos preocupados por la no reacción, y esto ha servido de argumento para decir que esto era un argumento contra la libertad de expresión", ha lamentado Causapié en el turno de preguntas del Pleno.

Y es que, la portavoz del PSOE deseaba "una respuesta clara rechazando este tipo de mensajes, que ponen en riesgo la vida de las mujeres". "Una vez que hicieron eso con la ordenanza de la prostitución (Ahora Madrid la rechazó) no tengo esperanza en la defensa de las mujeres. Esperamos que la respuesta de este Ayuntamiento sea contundente", ha lanzado.

Por su parte, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha asegurado que "son tantas las campañas" del Consistorio en este sentido que hacen "imposible que pueda haber una situación como la de este autobús".

"Es importante señalar la campaña que hizo Madrid con la frase 'Ames a quien ames, Madrid te ama', que está implicada en el disco duro de Madrid. En este mes hemos conseguido que la hayan aceptado locales nocturnos. También la campaña 'No es no', o la campaña 'El amor no duele'", ha ejemplificado.

También ha recordado la "bandera LGTBI bordada por todos los madrileños". "Que ese rechazo cunda y debe dar el que tiene que dar, que todos seamos capaces de dar una respuesta rechazando esos mensajes", ha concluido.