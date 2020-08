CCOO advierte de que el curso se iniciará con unas instrucciones de organización "ilegales"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha advertido este martes a través de un comunicado de que el curso se iniciará con unas instrucciones sanitarias y de organización "ilegales", ya que la Consejería de Educación y Juventud acaba de comenzar el trámite para sustituir las que fueron denunciadas por la organización sindical.

En concreto, según el sindicato, se ha iniciado por trámite de urgencia el 24 de agosto la valoración y dictamen por Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de una Orden dictada por el Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que "meramente dice que se debe cumplir la resolución conjunta de las Viceconsejeras y en todo tipo de centros, dado que el consejero sí ostenta la potestad reglamentaria".

El sindicato considera que el consejero pretende dictar una orden "en un intento de dar cobertura legal formal a las Instrucciones sobre medidas ante el Covid-19 en centros educativos dictadas en julio por las Viceconsejeras, que son claramente ilegales desde todos los puntos de vista".

Para CC.OO., la Consejería "reconoce la ilegalidad de las instrucciones de inicio de curso redactando una nueva versión", lo que supone que "el curso en Madrid empezará con absoluta inseguridad jurídica para equipos directivos, equipos docentes, alumnado y familias".

A este respecto, ha advertido de un "previsible" incremento de la judicialización de actuaciones que se puedan haber producido o producir durante la vigencia de estas instrucciones.

En el mes de julio, CC.OO. presentó Recurso Contencioso-Administrativo frente a la resolución conjunta de las viceconsejerías por las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de fecha 9 de julio de 2020, "por ser claramente ilegales, así como contra la Instrucciones de Inicio del Curso 2020/2021 para los centros públicos".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido el recurso y ha reclamado el expediente administrativo a la Consejería de Educación en el mes de agosto.

El sindicato argumenta que "estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico", de forma que "son normas de alcance general en sí aunque ninguna ha seguido los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación".

Así, "no se han publicado en el BOCM, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos", y además las viceconsejerías "no tienen potestad para dictar disposiciones generales".

En definitiva, para CC.OO., "esta forma de regular el principio jurídico de curso contraviene el ordenamiento jurídico", ya que "aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de trabajo, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no sólo para los empleados y empleadas públicas, sino para todas las trabajadoras y trabajadores de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias".

"NO SE PUEDEN MANTENER"

Además, CC.OO. considera, más allá de la cuestión formal de la potestad, que "no se pueden mantener seis semanas después y tras la evidencia de la escalada de la situación epidemiológica en Madrid las mismas instrucciones que suponen iniciar el curso como si nada ocurriera, sin bajada de ratio, si recurso, y sin ninguna medida que pueda dar una mínima garantía de seguridad para la vuelta a las aulas en septiembre, más allá de repartir unos botes de hidrogel".

CC.OO. ha calificado de "irresponsable y temeraria" la decisión adoptada por el consejero y sigue considerando ilegal la "nueva pretensión de hacer pasar por válida una disposición que atenta contra la salud y la integridad física del profesorado, del resto del personal que trabaja en los centros educativos, del alumnado y de la sociedad en general".

Asimismo, ha censurado que "ha habido tiempo suficiente para planificar actuaciones y disponer de los medios adecuados y, en cambio, se opta por abandonar a su suerte a los centros decretando la responsabilidad de los equipos directivos de la gestión de una pandemia, cuando no les corresponde, por tratarse de una competencia exclusiva de la Consejería de Educación".

El borrador de Orden que se trató ayer en la Comisión de Dictámenes e Informes del Consejo Escolar sigue su trámite y será dictaminada por la Comisión permanente el próximo 31 de agosto, por lo que el curso se iniciará con unas instrucciones sanitarias y de organización ilegales, según CC.OO.

"En esta situación, la inseguridad jurídica es absoluta. Los responsables políticos de esta actuación irresponsable y de este grave error deben asumir sus responsabilidades y dimitir", ha destacado CC.OO.

Por ello, ha avanzado que emprenderá "todas las acciones previstas en un estado de Derecho para defender la Educación madrileña y la salud e integridad de toda su comunidad educativa".