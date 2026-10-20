CCOO apunta a una brecha salarial del 20% de los docentes madrileños por el alto coste de vida

Cientos de personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa pública en Madrid comenzó el 14 de octubre con paros totales y un seguimiento desigual entre sindicatos y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Madrid ha denunciado que el alto coste de vida en la Comunidad de Madrid merma el poder adquisitivo del profesorado y dificulta que pueda vivir cerca de su puesto de trabajo, pues vivir en Madrid es de media un 20% más caro que en el resto de las ciudades españoles y que las retribuciones de los docentes no compensan la diferencia.

El estudio de la Federación de Educación de CCOO, presentado este martes y que enmarca la huelga indefinida educativa en una crisis que va más allá de los salarios, sostiene que los madrileños asumen un gasto medio anual por persona de 16.124 euros, un 14,6% más que la media nacional.

La organización reclama mejoras salariales y medidas para afrontar el coste de la vivienda, además de cambios en las condiciones de las aulas y más recursos para la enseñanza pública.

Según los cálculos del sindicato, un profesor de Secundaria sin antigüedad en Madrid afronta una desventaja económica del 28,4% respecto a uno de País Vasco cuando se cruzan los salarios brutos con el coste de vida. Entre los maestros, la brecha alcanza el 26,8%.

En términos nominales, sin ajustar por el coste de vida, Madrid ocupa el puesto 13 de 19 comunidades y ciudades autónomas en las retribuciones del cuerpo de Maestros, con 35.379 euros brutos anuales, y el puesto 11 en Secundaria, con 39.745 euros.

Los Técnicos de Formación Profesional perciben 37.530 euros y los Catedráticos, 42.610 euros, cifras que sitúan también a estos cuerpos en la undécima posición, según el informe.

CCOO sostiene que la combinación de salarios y gastos cotidianos dificulta atraer y retener docentes en la región. Por ello, defiende que la huelga indefinida del sector no universitario no se limita a la mejora de las nóminas, sino que incluye seis ejes reivindicativos vinculados a la calidad de la educación pública, entre ellos la reducción de las ratios, el refuerzo de los recursos humanos y la atención a la diversidad.

El sindicato advierte de que las dificultades para acceder a la vivienda y el encarecimiento de la vida pueden agravar el deterioro de las condiciones laborales y educativas, y reclama medidas que permitan al profesorado residir en la misma comunidad en la que trabaja.