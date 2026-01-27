CCOO apunta a un "cierto agotamiento" en el mercado laboral madrileño y exige más fondos para formación

Archivo - Entrada a una oficina del SEPE, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha alertado de un "cierto agotamiento" en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha reclamado al Gobierno regional más fondos para formación y políticas activas de empleo.

En concreto, el paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

"Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025 son bastante buenos. A nivel estatal, se ha bajado del 10% de porcentaje de desempleo hasta un 9,93% y en la Comunidad de Madrid este porcentaje es de un 7%, tres puntos menos que la media estatal. Aunque en el caso de Madrid, la tasa de actividad indica un cierto agotamiento del mercado laboral madrileño", ha asegurado el responsable de empleo de CC.OO, Miguel Ángel Ruiz.

Considera el sindicato que la EPA confirma que la Comunidad de Madrid mantiene "cierta posición de ventaja estructural" en el empleo, pero con "signos claros de pérdida de vigor, un creciente peso del empleo parcial y persistentes desigualdades de género que lastran la calidad y la equidad del mercado de trabajo".

En este sentido, ha advertido de que hay menos trabajadores disponibles porque hay menos personas interesadas en el empleo existente y optan por no activarse (estudiando o con trabajos de cuidados) y que gana en estabilidad contractual, pero "a costa de un auge de la parcialidad y la feminización de la precariedad".

CC.OO ha apuntado también que se mantiene una ventaja estructural frente a España, aunque "las reduce en algunos indicadores y no logra cerrar las brechas de género ni rejuvenecer el empleo". Ha añadido que los datos reclaman políticas activas de empleo con "enfoque de género, medidas para reducir la parcialidad involuntaria y favorecer la inserción juvenil y la igualdad real en el trabajo".

"La igualdad y la calidad del empleo son los verdaderos retos para consolidar un mercado laboral más justo y sostenible. La reducción de la contratación parcial es un elemento central para ese objetivo y por ello en la acordada Estrategia Madrileña para el Empleo 2025-27, hemos propuesto en introducir medidas específicas que favorezcan reducir la contratación parcial en su conjunto y especialmente la que, como vemos, afecta de forma muy significativa y perjudicial a las trabajadoras madrileñas. Pero el gobierno regional sigue sin ponerlas en marcha", ha insistido.

"ATRAPADOS EN LA PRECARIEDAD"

De igual manera, el sindicato ha reclamado hacer "ajustes" para la reducción del desempleo entre los jóvenes y que "toca revisar y hacer la evaluación" intermedia del Plan de Empleo Juvenil del Gobierno regional. "A pesar de una mejora parcial de la situación, las tasas de paro juvenil prácticamente triplican las tasas de paro generales para la región, siguiendo en cifras record en comparación con nuestro entorno de la UE", ha añadido.

Cree que la temporalidad, parcialidad y la mala calidad del empleo de los jóvenes madrileños les "atrapa" en una "espiral de precariedad que impide su emancipación, máxime ante la desproporcionada y descontrolada subida del coste de la vivienda".

"Hemos trasladado propuestas concretas al gobierno regional para que se introduzcan medidas específicas para las personas de más edad que tienen desempleo de larga duración, con especial incidencia en mujeres y grupos poblacionales socialmente desfavorecidos. Para ello deben utilizarse no solo políticas activas de empleo clásicas, sino también medidas directas de fomento del empleo", ha concluido.