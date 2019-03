CCOO carga contra el "excluyente" cheque guardería con solo un 26% de rentas bajas que escolarizan de 0 a 2 años

Publicado 18/03/2019 13:24:38 CET

El sindicato dice que hay un déficit acumulado de 100.000 plazas en las escuelas infantiles públicas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Madrid sostiene que el 'cheque guardería' y otras medidas del Ejecutivo regional ha generado un modelo "excluyente", "desigual" y "discriminatorio" en la etapa de educación infantil, pues genera que solo un 26,3 por ciento de familias con rentas bajas no opte por escolarizar a sus hijos en escuelas infantiles durante la etapa de 0 a 2 años.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, para detallar el informe que ha elaborado el sindicato sobre la situación de las escuelas infantiles y la etapa educativa de 0 a 3 años.

Galvín ha relatado que desde los años 90 la red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid presenta un déficit acumulado de 100.000 plazas escolares, lo que ha contribuido a aumentar la "brecha social" en la región.

Aparte, ha asegurado que existe una "paralización absoluta" en la red de escuelas infantiles, dado que prácticamente no se ha construido nuevos centros y ha criticado que, unido al déficit de plazas, la decisión de aumentar las tasas en las escuelas infantiles durante la crisis económica, medida que "expulsó" a muchas familias de esta etapa educativa.

Frente a ello, CCOO ha contrapuesto los efectos del 'cheque guardería' que ha supuesto un coste para la Comunidad de Madrid de 500 millones de euros desde que se puso en marcha, con una cuantía de 34 millones para este año.

A su vez, Galvín ha señalado que las convocatorias impulsadas por el Ejecutivo autonómico son "extraordinariamente injustas", pues gratifica por ejemplo que los dos profesionales estén trabajando y que las familias con rentas de 25.000 euros anuales puedan gozar de estas ayudas a las escolarización.

También ha recordado que con este sistema la exconsejera de Educación Lucía Figar se benefició del 'cheque guardería', lo que supuso un "escándalo" político que sin embargo no supuso un giro a este tipo de políticas.

Por tanto, CCOO ha subrayado que este modelo genera un "círculo de exclusión" donde el "primer perjudicado" es el menor y con un "dato demoledor" como el hecho de que la escolarización de niños en edades de 0 a 2 años en escuelas infantiles solo se produce en un 26 por ciento de las familias con rentas por debajo de 25.000 euros. En contraposición, el 62,5 por ciento de las rentas altas sí tienen a sus hijos escolarizados.

Galvín ha proseguido sus críticas al resaltar el hecho de que casi el 75 por ciento de las familias con hijos de 0 a 2 años "no puedan" acceder a la educación infantil con el actual sistema, que "consagra" la exclusión de estos alumnos que tendrán "más dificultades" para llegar a los estudios medios y superiores. Además, genera un "fracaso social y de equidad" en materia de "igualdad".

La responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha censurado la política educativa del Ejecutivo regional en esta etapa, con actuaciones que "discriminan por género" dado que la mayor parte de los niños que no están escolarizados son cuidados por sus madres, situación contraria al "progreso y la igualdad real" que debe imperar en la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, Galvín ve "fundamental abrir un debate social" sobre el modelo de educación infantil para que deje de ser "un negocio" para determinados sectores y aborde como prioridad esencial las necesidades educativas de todas las familias de la región.

"Son datos extraordinariamente graves", ha enfatizado para reclamar a las fuerzas políticas en la Comunidad que "tomen nota" de este informe y alcancen un "consenso" en la materia para revertir este tipo de políticas.

RECLAMA UN PLAN "SOLVENTE" PARA CONSTRUIR NUEVAS ESCUELAS PÚBLICAS

Asimismo, ha reclamado un plan "solvente" de construcción de nuevas escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid con un periodo de duración de cuadro años que corrija el déficit de 100.000 plazas en la Comunidad de Madrid.

También pide que se considere el periodo de 0 a 6 años como una etapa "completa y unitaria" en materia educativa, algo que mejoraría los ratios de alumnos y aulas recomendados en los países del entorno comunitario. Además, apuesta por el sistema de dos profesores por aula y se priorice perfiles docentes necesarios para que la educación infantil funcione como "motor de progreso educativo".

Sobre la iniciativa parlamentaria aprobada en la Asamblea de Madrid para la escolarización gratuita de escuelas infantiles (0 a 3 años), Galvín ha sostenido que "no va a haber gratuidad universal", dado que el gasto de la Comunidad para esta medida es solo del 7,7 millones de euros, un 1,5 por ciento del total de gasto educativo global.

Aparte, ha recalcado que la escasez de plazas en escuelas infantiles públicas, que no aumenta en estos presupuestos, lleva a las familias a reservar plaza en las "guarderías privadas", lo que supone coste de matrícula y pago de mensualidades en caso de no obtener el 'cheque guardería'.

"Lo peor de esta cuestión es que el tema está generando alarma social porque no hay plazas suficientes en los centros públicos y las familias están desesperadas por obtener plazas", ha remachado Galvín.

El informe de CCOO estipula que las escuelas infantiles de gestión directa obtienen una financiación del 17 por ciento mientras que la gestión indirecta alcanza el 37 por ciento.

A su vez, recalca que la escolarización en Madrid durante esta etapa educativa, clave en la enseñanza, es del 42 por ciento mientras que la media de la OCDE alcanza el 76 por ciento.

El estudio expone que las partidas en los presupuestos relacionadas con la red pública de escuelas infantiles y la de gestión indirecta a través de convenios con Ayuntamientos y otras entidades son "desproporcionadamente" bajas en comparación con las partidas dedicadas a financiar la "enseñanza privada" ('cheque-guardería' y convenios educativos con escuelas privadas).

Por programas de gasto, la partida dedicada a gratuidad de las escuelas infantiles representa un 10 por ciento del gasto total para esta etapa, mientras que casi el 80 por ciento, más de 190 millones de euros, se dedican a financiar conciertos educativos, a 252 centros de la Comunidad.

EDUCACIÓN YA HA LANZADO LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO

La Consejería de Educación ya ha lanzado la convocatoria para el curso que viene del 'cheque guardería' con más de 36,6 millones de euros para el próximo curso, que llegarán a un total de 33.300 niños madrileños de entre 0 y 3 años.

La convocatoria se refiere a las ayudas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada que cuenta con autorización de la Comunidad de Madrid para impartir dicha etapa educativa. Dichas becas beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Para obtener las ayudas, la renta per cápita familiar no podrá superar el límite de 25.000 euros con el objetivo de favorecer que alcancen al mayor número de personas que lo necesiten. De esta forma, por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no podrá acceder al cheque guardería.