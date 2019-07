CCOO censura que se remplace al director del colegio Blas de Lezo y se "desoiga" a la comunidad educativa

Publicado 02/07/2019 15:21:34 CET

CCOO ha censurado este martes que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid haya reemplazado al director salientes del colegio Blas de Lezo de Las Tablas, Javier Montellano, y "desoiga" a la comunidad educativa, que se ha manifestado reiteradas veces a lo largo de las últimas semanas a favor de su continuidad.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la nueva directora "ni siquiera reúne los requisitos" para presentarse al procedimiento selectivo ordinario.

"El clamoroso apoyo recibido responde a su gran valor y liderazgo pedagógico, que han convertido al centro en el más demandado de la zona y en modelo del sistema de educación por proyectos; el único que encamina la enseñanza conforme a las recomendaciones de la OCDE y de la UE", ha alabado CCOO a Montellano.

Así, la directora de Área Territorial de Madrid Capital ha comunicado el "nombramiento extraordinario" de la nueva directora y ha reprochado que no se utilizase ese procedimiento para renovar a Montellano. Además, han asegurado que su sustituta al frente del colegio "no reúne uno de los tres requisitos necesarios" para presentarse al procedimiento selectivo ordinario y han afirmado que no cuenta con el curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva.

"Llegó a presentar la solicitud, incluso le fueron baremados los méritos y obtuvo en ellos una calificación notablemente inferior a la del director saliente del centro, por lo que es evidente que en la aplicación de los mismos criterios la valía de esta funcionaria es inferior a la del citado director", ha incidido CCOO.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación explicaron a Europa Press que la nueva directora fue excluida del proceso de selección ordinario al no poder aportar este título, pero que lo presentó con posterioridad y que por ello pudo cumplir todos los requisitos en el proceso ordinario.