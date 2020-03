CCOO denuncia la falta de equipos de protección de los profesionales de servicios esenciales y básicos

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Construcción y Servicios de Madrid ha reclamado a las empresas que garanticen mediante equipos de protección individual (EPI) el cumplimiento de los planes de prevención y la salud de estos trabajadores para que puedan seguir colaborando en la lucha contra el coronavirus.

En un comunicado, también reclaman a la Administración "un mayor compromiso con la salud de las plantillas de estos servicios y una vigilancia en el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de las empresas adjudicataria".

El secretario general de CC.OO. de Construcción y Servicios de Madrid, Pedro Garijo, ha puesto de manifiesto que "en la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid las plantillas de empresas privadas que realizan servicios públicos están trabajando sin los equipos de protección individuales básicos y obligatorios".

Así, han incidido que los trabajadores de servicios básicos y esenciales "están en estos momento trabajando sin los medios de protección necesarios, en muchos casos sin que hasta ahora se les haya facilitado ninguno, ni se estén cumpliendo las evaluaciones de riesgo por parte de las empresas".

Garijo ha reclamado que de manera urgente se proceda a entregar los equipos y ha hecho hincapié en que sería conveniente que se reevaluase por parte del Ministerio de Sanidad la actuación de los servicios de prevención de estos colectivos. Es prioritaria, por tanto, la protección y seguimiento del estado de salud de los profesionales de estos colectivos que han sido considerados como básicos para la sociedad dentro del estado de alarma.

En este punto, ha subrayado que, "ante la escasez de estos materiales y su confiscación por parte del Ministerio de Sanidad", se hace conveniente "la redistribución de este material sobre todo al personal de los servicio públicos o esenciales decretados por el estado de alarma, priorizando a todo e personal que trabaja en centros sanitarios, a los que pueden tener contacto directo con el virus y sus desechos profilácticos, o realizan su trabajo en condiciones de alto riesgo de contagio".

Por último, CC.OO. de construcción y Servicios de Madrid ha criticado la mala utilización de los ERTE por parte de algunas empresas adjudicatarias de servicios públicos, "empresas a las que no se les reduce la facturación y quieren sacar beneficio económico del drama que se está viviendo", ante lo cual el sindicato pondrá "todos los medios a su alcance para que esto no ocurra y exigirá a la Administración que no permita estas conductas y las sancione severamente".

480892.1.260.149.20200317125814