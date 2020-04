CCOO denuncia: no hay test para empleados de residencias y solo llegan "un puñado" para usuarios

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Sanidad Madrid ha vuelto a reclamar la realización de pruebas rápidas a las plantillas de las residencias privadas y concertadas de la región y, por supuesto, a las personas residentes, ya que, según señalan, no han llegado test y para profesionales "y tampoco instrucción o aviso alguno para realizarse la prueba en centros dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

El sindicato ha reclamado información a las direcciones de las residencias pero los responsables de las empresas privadas que gestionan los centros han asegurado que tampoco han recibido indicación de la Administración para ello. A estos lugares han comenzado a llegar algunos test pero " de una ínfima cantidad que no llega a cubrir ni a la mitad de los residentes".

Los responsables de CC.OO. consideran que "se siguen haciendo las cosas mal" y que "así no van a pararse los contagios". Juani Peñafiel, responsable de Dependencia, ha asegurado que si solo se hacen los test a los residentes que "a ojo" se entiende que están contagiados y no se hacen ni a los que en ese momento no presentan síntomas ni a los profesionales que les atienden "la Covid-19 puede estar ahí y se está extendiendo tal y como ha ocurrido desde que la pandemia entró en las residencias".

El sindicato asegura que el mayor foco de contagios en Madrid "ha sido y continúa siendo el espacio de residencias de mayores donde "no se ha protegido a los profesionales y tampoco a los residentes hasta que la situación ha ido llegando al límite en cada centro, mostrando dramáticas y conmovedoras imágenes que no queremos que vuelvan a repetirse".

PLANTILLAS DE RESIDENCIAS AL 50%

A fecha de hoy, las plantillas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid están al 50 por ciento, porque los trabajadores han enfermado o han sido aislados, "sin olvidar que los ratios ya estaban muy por debajo de las necesidades reales", ha señalado CC.OO.

Desde que comenzó el estado de alarma estos profesionales sanitarios y no sanitarios han demandado equipos de protección, protocolos de prevención y actuaciones similares a los de centros sanitarios para preservar su salud y la de los usuarios.

Para CC.OO., se ha trabajado "de forma inadecuada con usuarios que han fallecido por Covid y han sido portadores en muchos casos del coronavirus extendiéndolo a otros residentes, dejándoles olvidados sin ningún control y protección". Ante esto, ha exige a la Consejería de Sanidad que dé prioridad a este sector y que comience a realizar los test ya.