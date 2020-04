CCOO y UGT apuestan por una vuelta gradual, con planes de prevención y protección en transportes

Acusan a Ayuso de generar "bronca" durante la pandemia y le piden que esté "a la altura de su cargo"

Los sindicatos CC.OO. de Madrid y UGT de Madrid han exigido que la vuelta a la actividad económica tras el confinamiento sea gradual, de tal manera que las empresas cuenten con sus propios planes de prevención y que se apliquen medidas de protección en el transporte público.

Así lo han puesto de manifiesto los secretarios generales de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún,

y de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, en una videoconferencia con periodistas en la que han abordado las reivindicaciones de los trabajadores en el marco de la pandemia y de cara a la celebración del 1 de mayo.

Los sindicatos ven con preocupación la falta de seguridad en el trabajo frente al coronavirus e instan a empresas y administraciones a ser conscientes de que debe haber "un antes y un después" tras la pandemia.

En este sentido, han detallado que coinciden con CEIM en su apuesta por una desescalada gradual, en la que "todos los trabajadores no acudan juntos sino en turnos", lo que ayudaría a descongestionar también el transporte público.

A su parecer, de no ser así sería "imposible" que se llegase a la misma hora sin aglomeraciones. En esta línea, Cedrún ha abierto la puerta a que la incorporación se haga poco a poco, "en los próximos seis meses".

Además, ambos han abogado por que se provea a los trabajadores del material de seguridad necesario, incidiendo en que aquellos que lo necesiten deben tener guantes y mascarillas a su disposición. Los sindicatos coinciden en que cada empresa debe contar con su propio plan de prevención.

Para los representantes de los trabajadores, en esto debe juntar un papel fundamental la Administración, y posteriormente, las inspecciones. "No puede haber empresas que no han nada y continúen con su actividad", ha remarcado el secretario general de CC.OO.

"NEGLIGENCIA" EN RESIDENCIAS

Por otra parte, de cara al análisis de lo sucedido durante la crisis en la autonomía, han puesto el foco en tres asuntos: la situación de las residencias, el personal sanitario y el teletrabajo. Los sindicatos consideran que ha habido "negligencia criminal" en la atención a las personas mayores y han puesto el foco en que la mayoría de las residencias de la región están siendo gestionadas por "fondos buitres y multinacionales".

Además, han criticado que el Gobierno regional no haya dotado a los profesionales del material de protección suficiente así como de test para conocer la incidencia del coronavirus mientras en "clínicas privadas hay colas en las puertas".

En este sentido, también han hecho hincapié en el trabajo desempeñado por los sanitarios. CC.OO. y UGT han agradecido su labor y han criticado las contrataciones solo por unos meses que se están produciendo, cuando además muchos están causando baja por coronavirus.

Respecto al teletrabajo, han incidido en que en algunos casos se está viviendo "una explotación laboral". Según ha expuesto López Reillo, hay trabajadores que están realizando horarios "abusivos" así como poniendo sus propios medios para realizarlo. Exigen articular una regulación que ponga a disposición recursos suficientes así como estructure la jornada y la forma de trabajar.

PROPUESTA DE PACTO EN EL AIRE

Por su parte, de cara al futuro, los sindicatos junto a la patronal han puesto sobre la mesa un plan de reconstrucción para la región pero, según han expuesto, "van pasando los días" y todavía no han recibido respuesta desde el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso.

Los sindicatos afean que la dirigente madrileña no tenga disposición a coordinarse con el Ejecutivo central y critican que no sea capaz de "mandar a la población madrileña un mensaje de esperanza y no de bronca". Creen que es necesario "un cambio de rumbo" y le solicitan que esté "a la altura del cargo que tiene".