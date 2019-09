CCOO y UGT califican de "poco ambicioso" el anuncio de Almeida de peatonalizar Sol y rebajar multas de Madrid Central

Publicado 17/09/2019 11:54:53 CET

Jaime Cedrún ha instado al regidor a "dejar de hacer de jefe de la oposición a Carmena" y aplicar medidas eficaces

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reíllo, han calificado de "poco ambiciosas" la peatonalización de Sol y la rebaja de multas de Madrid Central, anunciadas este martes por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Así lo han exigido durante una rueda de prensa sobre transportes y movilidad en la región, en la que López Reíllo ha instado al regido a "tomarse en serio" la movilidad de Madrid y a no poner "problemas a Madrid Central", por lo que entiende que no debería congelarse el perímetro de la misma sino aumentarla a más zonas de la ciudad. "Peatonalizar Sol no va a reducir las emisiones", ha incidido.

"Tiene que dejar de hacer anuncios políticos de características electoralistas y ponerse en serio, hay quince muertes diarias por la contaminación", ha reprochado el secretario general de UGT Madrid.

Por su parte, Cedrún ha apostillado que el alcalde debería "dejar de hacer el papel de jefe de la oposición de Manuela Carmena" para pasar a "empezar a pensar" qué medidas pondrá en marcha. "No debería estar ajustando cuentas al Gobierno anterior. Reclamamos un poco de responsabilidad. Con esta emergencia climática se necesita dejar de hacer anuncios pequeños y poner sobre la mesa un plan para mejorar la situación", ha censurado el líder sindical.

Durante la rueda de prensa, han alabado la gestión de la EMT del equipo de Ahora Madrid y sus "esfuerzos" por transformar la flota de autobuses urbanos en más ecológicos.