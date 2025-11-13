CCOO, UGT, CGT y CNT respaldan la huelga de universidades ante la "asfixia presupuestaria que pone en riesgo su futuro"

Archivo - Estudiantes antes del inicio de los exámenes, durante el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., CGT, CNT y UGT han mostrado su respaldo a la huelga que ha convocado la coordinadora de las plataformas en defensa de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, para los días 26 y 27, ante la "asfixia presupuestaria que pone en riesgo su futuro".

Bajo el lema 'Si no hay respiro para la universidad pública, no habrá paz para quienes nos asfixian', las cuatro organizaciones sindicales han emitido un comunicado junto para defender "una universidad pública gratuita, crítica y al servicio de la sociedad".

Asimismo, han cargado contra "el desmantelamiento" del Gobierno regional con el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y "la asfixia presupuestaria que pone en riesgo el futuro de las universidades y sus condiciones laborales".

"Los cuatro sindicatos ponemos a disposición de toda la plantilla de las seis universidades públicas madrileñas los recursos y el apoyo necesarios para garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga con total seguridad. La defensa de la universidad pública es tarea de todas y todos", han remarcado.