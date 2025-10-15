CCOO y UGT protestan frente al Niño Jesús para recordar a niños fallecidos en Gaza y exigir que se cumpla el plan de paz - EUROPA PRESS

Censuran las posiciones de la Comunidad y del Ayuntamiento: "Están en el lado oscuro de la Historia"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT se han concentrado en la mañana de este miércoles frente al Hospital Niño Jesús para recordar a los niños fallecidos en Palestina y exigir que se cumpla el acuerdo suscrito por Israel y Hamás para la paz en Gaza con motivo de la huelga general convocada en apoyo al pueblo palestino.

En concreto, los sindicatos han llamado a realizar paros laborales este 15 de octubre en tres turnos, de las 2 a las 4 de la mañana, de las 10 a las 12 y por la tarde de 17 a 19 horas, con asambleas dentro de los centros de trabajos.

Así, decenas de personas han protestado frente al centro hospitalario, situado en el distrito de Retiro, donde han estado presentes los secretarios general de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; sus homólogas en la región, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente, y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

"Hay que mantener la presión internacional para garantizar el plan de paz y para que Israel no lo incumpla. Hay que seguir manteniendo la movilización internacional. Es una razón por defender los derechos humanos y las democracias", ha defendido López a los medios de comunicación.

En este sentido, ha destacado que varios centros de trabajos están demostrando "su rechazo ante el genocidio", así como la petición de que se lleve a cabo el proceso de paz. Ha añadido que es necesario "un futuro" para Gaza y Cisjordania y ha recordado a "los más de 500 profesionales sanitarios y periodistas asesinados en Gaza".

CONTRA LA POSICIÓN DE LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, Huertas ha recordado a los niños que han fallecido en "esta guerra cruel" y ha asegurado que el acuerdo de paz "no es suficiente". Ha insistido en que es necesario un "plan de vida" para Palestina y ha recalcado que los sindicatos "están de su lado".

"La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están demostrando que no le interesa los derechos humanos ni la ciudadanía. Le da igual que mueran niños, que las mujeres no tengamos derechos a abortar. Es un día de reivindicación por Gaza y los derechos humanos", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que está "muy orgullosa" de madrileños porque "han demostrado una vez más que a pesar de los discursos de odio y que vulneran derechos, la ciudadanía ha inundado las calles a favor de los derechos humanos y de la gente".

En la misma línea, López ha cargado contra la Comunidad y el Ayuntamiento por estar "en el lado oscuro de la historia". "No solamente no se han posicionado al lado de los débiles y de los vulnerables, sino que se han posicionado al otro lado", ha censurado.