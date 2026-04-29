CCOO y UGT salen el 1 de mayo contra el modelo madrileño que "normaliza la precariedad" y para exigir "salarios dignos"

Rueda de prensa de las secretarias generales de CC.OO y UGT Madrid, Paloma López y Susaa Huertas, respectivamente. - UGT

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO y UGT saldrán este 1 de mayo contra el modelo de la Comunidad de Madrid que "normaliza la precariedad y debilita la negociación colectiva" y reclamarán "salarios dignos" para todos los trabajadores de la región.

Lo han detallado este miércoles las secretarias generales de ambos sindicatos, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente, en una rueda de prensa para presentar la manifestación de este viernes, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

La protesta comenzará a las 12 horas en Gran Vía, concretamente en la esquina de la calle Clavel. Las organizaciones sindicales esperan que la gente "se movilice, como todos los años" para llenar las calles de "reclamaciones y reivindicaciones".

"Estamos sujetos a una situación de guerra, con la ausencia absoluta del respeto al derecho internacional, que están afectando directamente al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras en los diferentes sitios. El tejido empresarial debe controlar los precios y no tener vocación de obtener márgenes empresariales y beneficios empresariales", ha defendido López.

En este sentido, ha defendido la negociación colectiva, que "contribuye para el reparto de la riqueza y una distribución justa". Ha recalcado que hay que "avanzar" en los salarios y la reducción de la jornada laboral, así como en las brechas de género que "todavía se producen en diferentes sitios".

Huertas ha salido en defensa del salario mínimo interprofesional (SMI) que "no provoca" una bajada de los salarios, sino que "actúa como suelo de dignidad, protege a quienes están en la base del mercado laboral y empuja a alzar los salarios más bajos".

POR LA VIVIENDA

Por otro lado, las secretarias generales de CC.OO y UGT han puesto el foco en la vivienda, un "derecho fundamental" que, en el caso de la región, supone "pagar más del 50% del salario". "Es absolutamente inadmisible lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados al no aprobar la prórroga de los alquileres", ha censurado López.

Al hilo, ha alertado de que "millones de familias" se encuentran ahora en una situación de "absoluta vulnerabilidad", puesto que considera que los propietarios podrán subir los alquileres "a los precios que consideren oportunos".

En cualquier caso, cree que la Comunidad de Madrid, que tiene competencias en materia de vivienda, "no puede seguir negándose" a aplicar la Ley estatal de Vivienda. Aunque tiene "algunas carencias", considera que "no debe declararse insumisa" ante esta normativa.

"Hay que declarar las zonas tensionadas y hacer vivienda pública, pero además se tiene que dar permiso a los ayuntamientos que quieren controlar y que quieren establecer los límites. Estamos viendo como ayuntamientos, como el de Barcelona, están utilizando estas medidas y están funcionando", ha señalado López.

Por su parte, la secretaria general de UGT ha censurado los planes de vivienda del Gobierno regional puesto que "son improvisados y no están teniendo en cuenta a las clases más vulnerables de la Comunidad de Madrid". "No se está haciendo políticas para los ciudadanos, sino para los inversores", ha lamentado.

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Asimismo, Huertas ha manifestado que la sanidad pública "vive una situación crítica" en la región ante la "falta de inversión y la privatización de servicios". Ha criticado que "cada vez haya más listas de espera o la saturación en los centros de salud".

"La fuga de profesionales es el resultado de decisiones políticas conscientes dentro de nuestra Comunidad de Madrid. De hecho ahora mismo el 55% está recibiendo un seguro privado. Eso es algo que no se puede conseguir porque no se puede jugar con la salud", ha insistido.

También se ha centrado en la educación pública, que está "sufriendo recortes encubiertos y una falta de planificación". Ha cargado contra los modelos concertados y de privatización puesto que "rompen la igualdad de oportunidades de la clase trabajadora".

"Especialmente es grave la situación del personal de Educación Infantil de 0 a 3. Un sector feminizado y precarizado con una externalización del servicio, bajos salarios, inestabilidad laboral y falta de reconocimiento profesional de quienes cuidan a nuestros hijos y a nuestras hijas en sus momentos más vulnerables", ha subrayado.

Para la secretaria general de CC.OO, hay un "profundo deterioro" de los servicios públicos, que responde a un modelo de la derecha madrileña que "se parece a una extrema derecha o a las políticas" del presidente de Argentina, Javier Milei.

"La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, practica esa ideología reduciendo los impuestos de los ricos, deteriorando los servicios públicos, expulsando a los trabajadores y a las trabajadoras de las zonas cercanas a sus puestos de trabajo, encareciendo las posibilidades de vida en Madrid y convirtiendo un modelo productivo en Madrid que está alejado de cualquier situación del empleo de calidad", ha apuntado.

CUIDAR A LOS VULNERABLES

López ha advertido de que en la región "apenas hay residencias públicas", ya que la mayoría son "de carácter privado, donde además se están fomentando las peores condiciones laborales, precisamente para los temas de cuidados".

"Hay que recordarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que cualquier pueblo, cualquier sociedad avanzada se distingue o debería distinguirse por cómo cuida a los más necesitados y los más vulnerables", ha remarcado.

Asimismo, Huertas ha cargado contra "la reducción de casi 400.000 euros en el gasto de personal destinado a políticas de igualdad, que supone además un ataque directo de las mujeres y un desmantelamiento inaceptable de los servicios públicos".

"Menos presupuestos lo que hacen es implica ratios inasumibles sobre cargas laborales, posible pérdidas de profesionales especializados en nuestra comunidad de Madrid. La violencia de género se combate con educación, con prevención y con una formación continuada de los profesionales y las profesionales", ha recalcado.

Finalmente, ha señalado que es "importantísimo" que los impuestos sufraguen los servicios públicos para "defender a las personas más vulnerables de la región, que en este momento puede ser cualquiera". "Defender los servicios públicos es defender la cohesión, la libertad y la democracia", ha concluido.