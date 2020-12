CCOO y UGT temen la llegada de la tercera ola del virus y piden "con urgencia" foros sociales para transformar la región

"Reforzar la Sanidad no es tener un nuevo hospital, o una nave, no sé qué era eso de ayer", critica UGT

Los sindicatos CC.OO. y UGT han trasladado que temen la llegada de la tercera ola en la región, aunque reconocen que la segunda ola ha tenido un menor impacto que la primera, y han pedido "con urgencia" que se elaboren foros de participación con los agentes sociales para ponerse a trabajar en transformar la región y en su recuperación.

Así lo han solicitado el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún; y el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre análisis de la coyuntura económica y social de la Comunidad de Madrid en la comisión de Economía de la Asamblea de Madrid.

Cedrún ha reconocido que la Comunidad sigue siendo "la más golpeada por el virus en la crisis sanitaria, pero ha reconocido que en esta segunda ola ha habido "menos fallecidos que en la primera", con lo que "algunas medidas están dando resultados".

No obstante, se ha mostrado "preocupado" por la tercera ola ya que faltan rastreadores y reforzar la Atención Primaria, en lugar de inaugurar hospitales, como el de ayer, "que no se corresponden con las necesidades sanitarias". "Hay que ejecutar las medidas del dictamen de la Comisión de Reconstrucción para que la tercera ola nos pille mejor que la segunda", ha sostenido.

Así, el secretario general de CC.OO. ha reconocido que ha disminuido de alguna manera la crisis del empleo gracias a los ERTEs, que están "funcionando" y que volverán a pedir que se prorroguen; aunque cree que el verdadero foco del problema está "en el paro" y los "empleos de carácter temporal".

También ha mostrado preocupación por "la protección social", pese a que cree que las 'colas del hambre' han mejorado en la región pero son necesarias "más ayudas por parte de la administración, ya que no reciben la prestación insuficiente".

"La pandemia ha descubierto todos los fallos que tenía nuestro sistema al completo. Ahora es el momento de actuar, necesitamos trabajar, cambiar la estrategia para tener acceso a los fondos europeos, la transformación digital. Necesitamos con urgencia foros para empezar a trabajar y transformar, como el Gobierno de la nación que ha creado un grupo permanente con los agentes sociales. Podemos hacer lo mismo en el ámbito de la Comunidad con foros de participación y cambiar todo aquello que no esté funcionando", ha solicitado.

"SI REFUERZO DE LA SANIDAD PÚBLICA NO HAY ECONOMÍA"

A continuación, López Reillo ha coincidido con Cedrún en que deben ya dar cumplimiento al dictamen aprobado en la comisión de la Cámara regional porque sin "reforzamiento de la sanidad pública no hay economía".

"Reforzar la Sanidad no es tener un nuevo hospital, o una nave, no sé qué era eso de ayer dónde preguntan si hay quirófanos y no siquiera los hay. No me gustaría que Valdebebas fuera el cementerio de construcciones megalómanas", ha lanzado, al tiempo que ha preguntado por qué en lugar de este tipo de inauguraciones "no hay rastreadores y se refuerza la atención primaria para la tercera ola".

El secretario general de UGT ha instado a contratar sanitarios de forma digna para que no se vayan a otras comunidades y ha indicado que no quiere que se pierda a la gente que se ha formado aquí. Por ello, cree que hay que luchar por la derogación de leyes que permiten "la privatización del sistema público madrileño" y que "se aprovechan de la pandemia".

También, ha pedido a las administraciones a que abandonen las "políticas de confrontación" y pongan en marcha un plan de contratación "inmediata" en refuerzos de salud pública y rastreadores, la transformación digital y evitar las contrataciones de empleo "precarias".

"Hay que reequilibrar la Comunidad, que no haya colas del hambre y en el paro no sean las mujeres, los pobres y los jóvenes los que más lo sufren. No podemos basarnos en construcciones en grandes obras cuando pasa esto y me gustaría que hubiera un poco más control con el dinero público", ha zanjado.