Cedrún (CCOO) pide "apartar el sectarismo y la bronca política" para afrontar la crisis y prorrogar ERTEs

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido este viernes en la Comisión de Estudio para la reconstrucción de la Asamblea de Madrid "apartar el sectarismo y la bronca política" con el objetivo de "llegar a acuerdos entre todas las administraciones" para afrontar esta "profunda crisis" del coronavirus.

Durante su comparecencia esta mañana, ha realizado una batería de propuestas para tratar de lograr la recuperación económica y social de la región que registra un millón de trabajadores en paro, en ERTE o en cese de actividad, ya que un total de "667.000 se han visto afectados por el cierre total o parcial de empresas".

A su juicio, la crisis de empleo se ve amortiguada por los ERTE y ha alertado de que a partir de enero la pérdida de puestos de trabajo va a ser "potente", por lo que ha apostado por prorrogar los ERTE "por fuerza mayor hasta final de año", debido a las estimaciones de que el 10 por ciento de las empresas "no van a tener viabilidad".

En este punto, Cedrún ha propuesto que la Comunidad complemente los ERTE y ponga en marcha políticas de empleo "más directas y políticas activas al sector privado", al tiempo que ha rechazado nuevas rebajas de impuestos y ha exigido "pedagogía fiscal" para que los que más tienen "arrimen el hombro".

Así, ven necesario poner en marcha instrumentos "potentes" en la región para informar a pequeñas y medianas empresas de los fondos que tienen a su disposición, así como de herramientas de financiación pública para financiar proyectos de riesgo.

Según Cedrún, la pandemia del coronavirus ha demostrado "las consecuencias de la brecha digital que hay que combatir, con la digitalización de todas las empresas y familias, facilitando dispositivos a las familias más vunerables".

Por ello, para CCOO es "fundamental un cambio en el sistema productivo para satisfacer las necesidades más básicas y estratégicas", y se ha mostrado favorable a la creación de un clúster sanitario de empresas, como ya propuso UGT durante su comparecencia en la primera sesión de esta comisión la semana pasada.

TACHA DE "ESCANDALOSO" LO OCURRIDO EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

En materia sanitaria ha reclamado más contratación de facultativos que reduzcan las patologías previas y las listas de espera, a las que "no se está respondiendo"; mientras que en materia educativa cree que aún el sistema "no está preparado para una salida que no sea presencial" por lo que ha solicitado que los centros "no se conviertan en una ruleta rusa para el contagio" cuando los estudiantes vuelvan a las aulas.

Asimismo, Cedrún ha indicado que lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia ha sido "escandaloso" debido a que el sistema de cuidados "no sirve" y ha dejado claro que "no se puede privatizar la dependencia". "No pueden ser un objeto de negocio. Fue una irresponsabilidad del Gobierno y de las patronales privadas que no tomaron ningún tipo de prevención", ha lanzado.

Por último, para llevar a cabo todas estas propuestas, el secretario general de CCOO ha pedido "colaboración institucional" y acabar con la bronca política, porque la Comunidad no ayuda en nada". "Que no den más desesperanza. Necesitamos trabajar y el esfuerzo de todo el mundo para salir adelante. Que se cumpla lo pactado en salud pública y trabajen en salud laboral y prevención", ha pedido.