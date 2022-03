CEIM dice que la bajada del paro avala las políticas fiscales de Madrid y destaca la tasa de contratos fijos

Ve "imprescindible" desvincular los incrementos salariales en convenio con el alza previsible del IPC

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE considera que los datos de la bajada del paro y el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid muestran el "acierto" de las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid, centradas en eliminar cargas improductivas y fomentar la creación de empresas y empleos.

En un comunicado, los empresarios de Madrid destacan que en esta región haya bajado el paro en 15.770 personas, mientras que en el conjunto de España el descenso sea de 11.394 personas, por lo que "sin el dato madrileño, el paro habría subido en España en casi 4.000 personas".

La patronal madrileña ha destacado también que el desempleo en la región haya bajado en más de 2.000 personas entre las personas en primera ocupación (habitualmente jóvenes), mientras que en el conjunto de España ha aumentado en 3.125 las cifras del paro de dicho colectivo.

De la misma forma, CEIM resalta que Madrid ha superado el nivel medio de afiliación interanual, registrando un incremento del 5,23%, siendo la media nacional un punto inferior. Además, destaca que el incremento de empleo público con respecto al privado y el desplome de la recaudación de empleados del hogar, que ocupa principalmente a mujeres, muchas de ellas inmigrantes.

CONFIANZA EN EL ENTORNO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN

Según CEIM, la tasa de nuevos contratos indefinidos situada en el 28,52% del total y que en febrero se situó en el 32,4%, diez puntos superior a la media en España --que fue del 21,9%--, muestra la confianza en el entorno productivo de Madrid.

Sobre lo que supone la reforma laboral en la contratación, CEIM admite que, si bien en sus aspectos más disruptivos aún no ha entrado en vigor, se muestra "una importante tendencia a la contratación indefinida".

"Habrá que evaluar la duración media de estos contratos en el conjunto de España para comprobar que la creación de puestos de trabajo efectivamente responde a necesidades estables", apunta la patronal.

La patronal madrileña considera que con los incrementos crecientes de costes energéticos y la recuperación incipiente del consumo, ha llegado el momento de acometer "estímulos fiscales a nivel nacional para que las empresas de otras comunidades autónomas puedan crear riqueza y puestos de trabajo". Por el contrario, llaman a evitar "más burocracia, más cotizaciones, deuda pública y subsidios que desincentivan la búsqueda de empleo".

En particular, CEIM muestra su preocupación por las propuestas de subida de cotizaciones para los autónomos y solicita que se atiendan las propuestas de ATA, que tienen en consideración la enorme variedad de tipología de autónomos y evita sobrecargar a los que facturan menos del SMI o incluso están en pérdidas.

Por otra parte, los empresarios de Madrid llaman a la prudencia en la negociación colectiva, en particular sectorial, que debe tener en cuenta que "aún no se ha recuperado la productividad previa a la pandemia y no debe colaborarse a alimentar una espiral inflacionista".

"Conviene articular medidas para evitar los complementos de convenio en bajas de corta duración, como las sufridas en diciembre y enero, así como abandonar pluses que, como el de antigüedad, nada tienen que ver con la aportación a la productividad de la empresa y vienen en líneas generales a perjudicar directamente a los trabajadores más jóvenes y, por vía indirecta, a las mujeres", señala CEIM.

En cuanto al diálogo social a nivel regional, CEIM entiende que hay que evaluar las medidas puestas en marcha en la Estrategia Madrid por el Empleo y adaptarlas al nuevo marco contractual; en particular, los empresarios de Madrid entienden que ha de incentivarse la generación de contratos fijos discontinuos con ayudas a las pymes y así adaptarse a la normativa; así como contar de forma más relevante con las agencias privadas de colocación para realizar un perfilado más adecuado de los demandantes de empleo más vulnerables.

En el ámbito de la ciudad de Madrid, CEIM sigue desarrollando las actividades del Pacto Local, encaminadas este año a resaltar el papel de las empresas en la inserción laboral de colectivos vulnerables, así como en la evolución de la contratación indefinida.