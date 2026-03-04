CEIM muestra "preocupación" por la amenaza de Trump y pide al Gobierno "alinearse" con sus socios de Occidente

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del órgano que preside, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El mandatario, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funda - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha trasladado su "preocupación" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con embargos por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón ante la guerra con Irán, y ha pedido al Gobierno de España "alinearse" con sus socios de Occidente.

Lo ha expresado este miércoles en la inauguración de la V Cumbre de Innovación de la patronal madrileña, donde ha reclamado que toda decisión y posicionamiento "se tome extremando la prudencia, desde un alineamiento absoluto con sus socios occidentales y de la Unión Europea".

"Los empresarios pensamos que en un conflicto, más allá de concretas decisiones que se puedan tomar en el que está en juego una confrontación entre Irán y Occidente, España tiene que sin ninguna duda alinearse con nuestros socios de Occidente", ha insistido el también vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Ante las "eventuales consecuencias negativas" que puede tener para la actividad de las empresas el posible embargo de Estados Unidos, Garrido ha exigido al Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez que "reconduzca la situación" y que se lleve a una relación de "normalidad".

Precisamente, Sánchez ha asegurado a primera hora de este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y ha subrayado no teme "represalias" por mantener esta postura.